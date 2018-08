La nova frontera entre Espanya i Portugal al llarg del Miño i el Guadiana entra en vigor

Una vista aèria del riu Miño (Europa Press)





Espanya i Portugal estrenaran aquest diumenge, dia 12 agost, les seves noves línies de frontera al llarg dels rius Miño i Guadiana, després de delimitar el que correspon a cada un dels dos països, de manera que es permetrà també fixar l'abast de l'espai marí d'ambdues nacions.





Així consta en el Tractat bilateral aconseguit en Vila Real el passat 30 de maig entre el Regne d'Espanya i la República de Portugal que publica aquest dilluns el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i que entrarà en vigor el 12 d'agost.





El tractat estableix la línia de tancament de les desembocadures dels rius Miño i delimita els trams internacionals d'ambdós rius. Així, els països ibèrics assenyalen que són "conscients" de la importància de la seguretat jurídica que proporcionen uns límits "ben definits" i de la "necessitat" d'establir una línia que separi les aigües interiors del mar territorial en les desembocadures dels rius Miño i Guadiana.





Aquestes, afegeixen, han de ser la base per a "començar en un futur" la negociació de la delimitació de la mar territorial, la zona econòmica exclusiva i l'ampliació de la plataforma continental més enllà de les 200 milles nàutiques.





Així mateix, Espanya i Portugal afirmen ser "conscients" de la necessitat de delimitar els trams internacionals de tots dos rius per complir "escrupolosament" el dret internacional i en particular la Convenció de Nacions Unides sobre el Dret del Mar.





DEFINIR ELS LÍMITS DE LES AIGÜES TERRITORIALS





El tractat subratlla "les excel·lents relacions" entre els dos països i en aquest marc estableix en el cas del Miño línia recta imaginària definida pel punt de coordenades 41º 52 '00,85' 'N, 008º 52' 21,30 '' W ( ETRS89), a la Punta dels Pics de la costa espanyola, i el punt de coordenades 41º 51 '53' 'N, 008º 52' 44 '' W (ETRS89), situat a la Pedra que vetlla a baixamar, a la costa portuguesa, tanca la desembocadura del riu Miño, separant les aigües interiors del mar territorial.





Pel que fa al Guadiana, la línia recta imaginària s'ha definit pel punt de coordenades 37º 09 '58,32' 'N, 007º 23' 41,70 '' W (ETRS89), situat a la costa espanyola, que correspon a la torre balisa cilíndrica (Espigó submergit Baluard) nombre 08490.5 de la publicació 'Fars i Senyals de Boira' Part i de 2016 publicat pel IHM, i el punt de coordenades 37º 09 '47,50' 'N, 007º 23' 59,00 ' 'W (ETRS89), situat a la punta del conegut com Dic de Ponent, a la costa portuguesa, tanca la desembocadura del riu Guadiana, separant les aigües interiors del mar territorial.





Així mateix, el tram internacional del riu Miño queda delimitat per la seva confluència amb el riu Troncoso i per la línia contínua que uneix els punts descrits a l'article 1, el far de Insua de coordenades 41º 51 '33,17' 'N, 008º 52 '30,23' 'W (ETRS89) i la marca de Punta Ruiva de coordenades 41º 51' 29,94 '' N, 008º 52 '04,26' 'W (ETRS89), a la costa portuguesa.

En conseqüència, més enllà d'aquestes línies no s'apliquen els tractats internacionals que afecten l'Tram Internacional del riu Miño.





Per la seva banda, el tram internacional del riu Guadiana està delimitat per la seva confluència amb el Chanza i la línia de tancament de la desembocadura descrita, de manera que més enllà no s'apliquen els tractats internacionals que afecten al tram internacional del Guadiana. En el marc del tractat bilateral, s'acorda també que els esmentats límits es senyalitzin de forma adequada quan sigui possible.