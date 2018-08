Els escortes de servei a Catalunya reclamen formació davant l'escalada d'accions d'assetjament

Pintada d'Arran davant la casa atribuïda al jutge Llarena a Das (Arxiu)





L'assetjament a alts càrrecs no nacionalistes a Catalunya s'ha convertit en la tònica habitual dels últims mesos. El secretari de l'agrupació territorial de Societat Civil Catalana (SCC) a Lleida, Oriol Casanovas, va patir aquest dijous una agressió física al mig del carrer. Segons revela aquest diumenge el diari 'El Confidencial Digital', els escortes avisen que els falta formació.





No es tracta d'un fet aïllat. Fa dues setmanes, un grup d'independentistes va increpar a Palafrugell (Girona) al magistrat del Suprem que instrueix la causa de l'1-O, Pablo Llarena. El jutge es trobava sopant amb Alberto Fernández Díaz, portaveu del PP a l'Ajuntament de Barcelona i germà de l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, al costat d'un grup format per una vintena de comensals.





Així, el clima de tensió i fractura que es viu a Catalunya, la situació dels polítics, jutges i fiscals ha generat una enorme preocupació. El jutge Llarena, un dels més implicats en causes judicials relacionades amb el Procés, és un dels màxims exponents.





La Fiscalia ha reclamat protecció per a ell, igual que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), que ha denunciat que aquests actes són "una manifesta coacció sobre Llarena i la seva família" que atempten contra la seva tasca i que, a més, no són una anècdota. Segons el CGPJ, s'estan registrant "actuacions similars" en diversos jutjats i tribunals de Catalunya, i per això ha demanat protegir a la resta de jutges que exerceixen a la comunitat.





Una situació similar porten patint des de fa mesos els càrrecs polítics no nacionalistes a Catalunya, especialment del PP i Ciutadans. Albert Rivera, Inés Arrimadas o Xavier García Albiol han estat víctimes, amb certa assiduïtat, d'actes d'assetjament protagonitzats per independentistes.





ELS AGENTS RECONEIXEN LA SEVA FALTA DE PREPARACIÓ





En aquest context, segons relata 'El Confidencial Digital', fonts de les forces i cossos de seguretat a Catalunya s'han fet ressò que els escortes que protegeixen a altes personalitats a Barcelona han avisat la Direcció General de la Policia Nacional que no es troben prou preparats.





En una carta enviada per la Confederació Espanyola de Policia (CEP), els funcionaris adscrits a la Unitat d'Escortes de la Prefectura Superior de Policia de Catalunya denuncien "manca de formació qualificada".





L'ÚLTIM CURS DE CAPACITACIÓ ES VA FER EN 2007





En els últims mesos, en el marc de la 'Operació Àncora', s'ha enviat a una vintena d'escortes a Catalunya. Això fa que la unitat de Barcelona compti a hores d'ara amb una plantilla d'uns 40 efectius. Els policies que prestaven aquest servei procedien de "Escoltes Especials" de Madrid i ara el servei l'ha assumit Barcelona.





No obstant això, alerten que, des de l'any 2007, no s'ha tornat a impartir a la Ciutat Comtal cap curs de capacitació per a aquest tipus de comeses. Per això, només una desena d'agents que presten servei a Barcelona compta amb la suficient formació.





Així, segons 'El Confidencial Digital', el Comitè Regional de la Confederació Espanyola de Policia ha instat de manera urgent a la Direcció General de la Policia a que convoqui i imparteixi els cursos corresponents de formació per a aquests agents.





PERSONALITATS EN L'ANIVERSARI DE L'17A





Precisament, la crida es produeix en vigílies dels actes que se celebraran el proper 17 d'agost a Barcelona per commemorar el primer aniversari dels atemptats a la Rambla i Cambrils. Tot i que l'Ajuntament dirigit per Ada Colau vol donar protagonisme a les víctimes i eludir qualsevol polèmica política, l'esdeveniment comptarà amb una destacada presència institucional, encapçalada pel rei Felip VI i el president del Govern, Pedro Sánchez.





També hi assistirà un gran nombre de ministres i els líders dels principals partits polítics amb representació al Parlament. Un escenari que previsiblement serà aprofitat pels grups independentistes per increpar els alts càrrecs no nacionalistes, i que tornarà a posar a prova la capacitat de protecció del servei d'escorta de personalitats.