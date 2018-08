Europeus d'Atletisme de Berlín: La plata i el bronze dels equips de marató sumen ja 10 medalles per a Espanya

Javi Guerra corrent amb el grup del davant (AFP)





L'equip espanyol femení va aconseguir la medalla de bronze a la Copa d'Europa de marató, que es disputava simultàniament amb la cursa individual, per darrere de Bielorússia i d'Itàlia. Poc després l'equip masculí va aconseguir la plata gràcies al quart lloc de Javi Guerra, al cinquè de Jesús España i al setzè de Camilo Raúl.





Els tres corredors espanyols van quedar per darrere de l'equip italià, que va aconseguir situar Yassine Rachik al tercer esglaó del podi. Per a Espanya, es tracta de la novena i desena medalla per a Espanya en els Europeus de Berlín, que s'explica en el medaller oficial.





En la modalitat femenina, Volha Mazuronak, campiona individual, va liderar a l'equip guanyador, les tres primeres atletes -les que puntuaban- van sumar un temps de 7h21: 54. Itàlia va guanyar la plata amb 7h32: 46, i Espanya el bronze amb 7: 44.06.





La donostiarra d'origen etíop Trihas Gebre va ser la millor de l'equip espanyol, novena amb 2h32: 13, la seva millor marca personal, seguida de la madrilenya Azucena Díaz, tretzena amb 2h34: 00 i d'Elena Loyo, vintena tercera amb 2h37: 54, que van ser les tres que van puntuar.





