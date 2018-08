Històries de mossos del 17A

Els Mossos d'Esquadra estan recopilant històries d'agents que van treballar durant els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils per difondre-les amb motiu del primer aniversari de la tragèdia amb l'objectiu de donar a conèixer la feina dels milers de policies que van donar resposta als atacs.





Està previst que es difonguin imatges i experiències dels agents des de divendres, un any després del fatídic 17A, una jornada en la qual està previst que la societat tingui protagonisme però en la qual les diferents administracions també participaran en els actes d'homenatge.





La petició de donar a conèixer històries tendres de mossos s'ha produït a través de la Intranet de la policia catalana, al costat una adreça de correu electrònic i un número de WhasApp.





Demanen que expliquin com es van assabentar de l'atropellament massiu a la Rambla, què van pensar i com van reaccionar, si es van presentar com a voluntaris o si van tornar de vacances, si van haver d'atendre els ferits o van aixecar cadàvers, o si van participar en l'operatiu per interceptar els terroristes.





LA RAMBLA I EL SILENCI





Mossos ha començat a rebre les primeres històries emotives per rememorar els moments que van viure els agents en les hores i dies posteriors als atemptats de Barcelona i Cambrils.





Entre els relats, figuren professionals que narren l'impacte de trobar-se amb desenes de ferits i d'altres que després d'assabentar per les notícies es van posar en contacte amb la unitat corresponent.





La Rambla buida amb la presència de morts tapats i ferits que atendre, i el silenci posterior va quedar gravada a les ments dels policies.





CRÍTIQUES A LA INICIATIVA





Fonts coneixedores indiquen també que hi ha cert malestar a la plantilla perquè fa un any no hi va haver psicòlegs a les comissaries i van ser els mossos els que van demanar teràpia per superar l'impacte de l'atemptat terrorista.





Per això, si bé hi ha persones voluntàries que relaten la seva experiència commovedora en relació al 17A, també hi ha veus crítiques amb la iniciativa perquè la consideren propagandística.