Més de 300 ferits en desplomar-se el passeig marítim de Vigo en un festival de música

El nombre de ferits per la caiguda d'un tram del passeig de fusta en una de les dàrsenes del port de Vigo, on s'estava celebrant un concert amb motiu del festival O Marisquiño, puja a més de 300, si bé la majoria d'ells han rebut el alta, segons han informat fonts de Sanidade.





Entre les persones que estan ingressades a l'Hospital Álvaro Cunqueiro hi ha cinc ferits de gravetat, encara que no es tem per la vida de cap d'ells.





L'accident va tenir lloc cap a la passada mitjanit, quan un tram del passeig de fusta situat davant de l'edifici administratiu de la Xunta, en un extrem de la dàrsena del port esportiu, es va desplomar provocant que desenes de joves (que en aquest moment assistien a un concert) es quedessin atrapats entre les fustes i fins i tot es precipitessin a la mar, el que va originar escenes de caos.





Al lloc es van desplaçar més de 40 ambulàncies, sis d'elles de suport vital, a més d'altres efectius d'emergències mèdiques, Policia i bombers.









De moment, es desconeixen les causes del sinistre, si bé tot apunta a un problema estructural, a causa del enorme pes que va haver de suportar la passarel·la.





El president del Port, Enrique López Veiga, ha assenyalat que, encara que la part superior d'aquesta passarel·la està construïda amb llistons de fusta, l'estructura té formigó, que sembla que va cedir i va provocar la caiguda.