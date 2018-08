Espanya aconsegueix 10 medalles en l'europeu d'atletisme

L'atletisme espanyol va saldar la seva participació al Campionat d'Europa a l'Aire Lliure de Berlín 2018 amb 10 medalles -2 ors, 3 plates i 5 bronces- i en cinquè lloc per posicions de finalistes (25), van demostrar la seva bona salut al mig del cicle olímpic que mira amb optimisme als Jocs de Tòquio 2020.





Espanya va competir sense complexos i va mantenir el nivell dels darrers anys, superant de fet les 8 medalles i 19 finalistes de l'anterior Europeu d'Amsterdam 2016. La delegació rècord de 96 atletes i grans marques va respondre a les expectatives per seguir en el camí de superació i futur prometedor.





L'última jornada va ser la de les maratons, els que van donar a Espanya la novena i desena, en aquesta Copa d'Europa integrada en el campionat, amb la plata de l'equip masculí i el bronze del femení. Això sí, va tenir el seu costat amarg, ja que Javi Guerra es va quedar a 13 segons del podi, o amb el comiat de Jesús España, sisè.





A la tarda, l'Estadi Olímpic va tancar amb apassionants finals, però que no van ampliar la collita. Pau Torrijos, en triple salt, es va fer amb els aspirants al podi en els primers salts, però va acabar cinquè amb 16.74, a quatre centímetres del bronze. Al 1.500 femení, tant Marta Pérez com Esther Guerrero van patir per mantenir el fort ritme que va prendre la prova des del 400, i acabar en novena i onzena posició.





A més, Irene Sánchez va ocupar -amb la seva millor marca personal 9: 31.84- plaça de finalista en aconseguir el 'Top 8' dels 3.000 obstacles. De la mateixa manera es va acomiadar com a finalista el relleu 4x100 femení, vuitè a la final, després de superar la semifinal aquesta mateixa tarda a set centèsimes del rècord que van establir en els Jocs de Tarragona. El 4x100 masculí no va aconseguir final.





Va acabar així una setmana marcada al calendari, on Espanya va respondre a les expectatives, a la línia ascendent de les últimes grans cites. Per aquest ordre, bronze Julia Takacs (50 quilòmetres marxa), plata Fernando Carro (3.000 obstacles), bronze Ana Peleteiro (triple salt), bronze Orlando Ortega (110 tanques), or Álvaro Martín (20 quilòmetres marxa), plata Diego García Carrera (20km marxa), or María Pérez (20 km marxa), bronze 4X400 masculí, plata i bronze per equips en la prova de marató.





La autoexigència començar torta de primeres, en una estrena dilluns passat en el qual van caure en les eliminatòries dels 10 atletes que van competir. A més, hi va haver medalles de xocolata amarga, de les que fan mal, com les cambres llocs de Adel Mechaal en 10.000 metres, les decepcions en el 800 que liderava Saül Ordóñez i, sobretot, el de Bruno Hortelano en els 200.





HORTELANO, SENSE MEDALLA AL 200





L'home rècord va marxar sense metall en la prova en la qual defensava l'or d'Amsterdam 2016. Aquell moment àlgid de la seva carrera, al que va seguir el seu intent de córrer al costat de Usain Bolt en els Jocs de Olímpics de Rio. No obstant això, li va tocar provar també el més dur, un accident de trànsit que no només va afectar en el físic.





Hortelano va superar la depressió i les seqüeles per no perdre la cita de Berlín, reapareixent un parell de mesos abans i pastant nous rècords nacionals de 200 i 400. Se li va escapar el metall a la capital alemanya per una centèsima, però va sorprendre a tots amb la seva ampli somriure després. "No vaig sortir de l'hospital per guanyar una medalla, córrer és una victòria", va dir.





Tant per a ell, com per a un Oscar Clavegueres que no va aconseguir lluitar pel podi en els 400, la revenja va arribar en el 4x400, amb un bronze històric que a 100 metres del desenllaç era or. El mateix Hortelano no va aconseguir rematar la feina, però al costat de Samuel García i Luca Búa van confirmar l'entrada en escena de la velocitat espanyola, disposada a somiar amb Tòquio 2020 amb la resta de compatriotes.