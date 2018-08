Nadal guanya el torneig de Toronto i suma 80 títols a l'ATP

El tennista espanyol Rafa Nadal es va desfer de la sensació aquesta setmana al Canadà, un Stefanos Tsitsipas que va veure frenat el seu festival davant el número u del món, qui va aixecar per quarta vegada el Masters 1.000 canadenc en un diumenge que va marcar el títol 80 de la seva carrera .





Nadal ha acabat amb l'aventura del grec, que venia de guanyar a quatre 'Top 10', com Thiem, Djokovic, Zverev i Anderson, en un 6-2, 7-6 (4) amb poca història en el primer set i molt d'orgull de Tsitsipas en el segon, buscant el regal en el dia de la seva 20 aniversari. El de Manacor va imposar el seu ritme d'inici per seguir una temporada que marxa de nou cap matrícula.





El balear va començar tard el 2018, pel llarg 2017 i una posada a punt amb problemes físics. Ho va fer amb quatre títols a la terra, inclòs l'onzè Roland Garros, i després va arribar fins a semifinals a Wimbledon. Ara, la gira nord-americana en pista dura comença de manera immillorable, amb el primer títol al Canadà des de 2013, i el cinquè ja aquest any.





No va acusar el cansament de la tardana semifinal. Nadal va saltar agressiu i aviat va acumular boles de trencament, que va acabar per fer bones en el tercer joc. No va assimilar el cop el grec, que va tornar a perdre el seu servei després i va començar a pensar ja en el segon set. El que s'entreveurà no ho va saber cristal·litzar.





I és que la final la va reprendre Nadal trencant d'inici en el segon parcial. Per si fos poc, el servei de l'espanyol no admetia escletxa al joc d'un Tsitsipas totalment desarmat. No va ser fins a l'últim moment, quan el grec va aconseguir trencar l'espanyol, a la vora d'alçar els braços, per forçar una mort sobtada en què Nadal va tornar a ser qui va manar.





EN EL MÉS ALT





L'espanyol reconquesta Canadà i anuncia que no assistirà a Cincinnati, però ja compta amb 33 Màsters 1.000 i una xifra rodona de 80 títols, dels quals només van aconseguir en l'Era Open Jimmy Connors, Roger Federer i Ivan Lendl.





El tennista espanyol Rafa Nadal amplia el seu avantatge al número 1 del rànquing ATP, després de la victòria al Canadà i la baixa en aquest certamen del suís Roger Federer, qui es troba ja a 3.740 punts del manacorí.





Una setmana més, almenys, seguirà sent Nadal el número 1 del món, ia més amb un avantatge encara més gran respecte a la setmana passada. La victòria a la final del Masters 1.000 de Canadà davant el grec Stefanos Tsitsipas i l'absència de Federer del torneig van provocar que l'avantatge s'ampliés a més de mil punts: d'2230-3740 unitats.





L'únic canvi del 'Top 10' és l'ascens a la tercera plaça de Juan Martín del Potro, en un intercanvi amb l'alemany Alexander Zvérev. L'argentí, sense competir al Canadà per uns problemes al canell, es va beneficiar del mal resultat -quarts de final- de l'alemany en terres canadenques.





Entre els espanyols, Pablo Carreño es manté en el tretzè lloc, mentre que Roberto Bautista cau quatre llocs (19è). El major ascens dels espanyols és el de Feliciano López (63è), remuntant vuit posicions i avançant a Guillermo García López i David Ferrer.