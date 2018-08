Aretha Franklin, en estat molt greu

La llegendària cantant Aretha Franklin es troba en aquests moments en estat molt greu i es tem per la seva vida, segons informa el portal showbiz411.com. La reina del soul, de 76 anys, es va retirar el passat any dels escenaris pels seus problemes de salut.





Convalescent a casa de Detroit, Franklin està acompanyada pels seus familiars i amics més propers que han demanat als fans de l'artista que resin per la seva vida i respectin la privacitat de la cantant en aquests moments tan delicats per a ella i els seus.





Diagnosticada amb càncer el 2010, Aretha Franklin, que va complir 76 anys al març, va lluitar durant anys contra la malaltia i va seguir amb la seva carrera artística fins a finals de l'any passat.





La seva última actuació va ser el 2 de novembre de 2017 per la Fundació contra la SIDA Elton John a Nova York.





BIOGRAFIA





Filla del predicador Clarence LeVaughn Franklin i de la cantant de gospel Barbara Franklin, Aretha Franklin va néixer el 25 de març de 1942 a Memphis (Tennessee) i va començar la seva carrera cantant al costat de les seves germanes a l'església del seu pare a Detroit.





El seu primer disc, The Gospel Soul of Aretha Franklin, el va gravar amb tan sols 14 anys i pocs anys després va començar a donar els seus primers passos en la indústria discogràfica amb el segell Columbia Records.





Arrencava així una carrera meteòrica amb dècades i dècades d'èxits que el van portar a collir diversos números ui guanyar un total de 18 premis Grammy que la converteixen en la dona amb més guardons només superada per Alison Krauss.





El 3 de gener de 1987 va ser la primera dona inclosa dins del Rock and Roll Hall of Fame i el 2008 la revista Rolling Stone la va triar com la millor cantant de tots els temps.