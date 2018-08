El PP descarta donar suport a la plataforma de Manuel Valls que impulsa Cs per a Barcelona

El PP no es planteja donar suport a la plataforma que ultima Ciutadans i que podria encapçalar Manuel Valls per fer-se amb l'Alcaldia de Barcelona, sinó que apostarà per persones que "s'identifiquin amb el seu projecte polític" en les eleccions de maig de 2019.





"En principi no s'ha contemplat com a tal", ha confirmat el secretari general dels populars, Teodoro García Egea, en ser preguntat per aquesta possibilitat. L'exprimer ministre francès està sospesant encapçalar aquesta plataforma per arrabassar el consistori a Ada Colau, una opció que ja han descartat els socialistes i en la qual tampoc hi ha el PP.





El número dos del PP ha assenyalat que no han establert "converses sobre aquesta qüestió" amb el seu partit i ha defensat un candidat del PP. "Treballarem a Barcelona, com a la resta d'Espanya, amb candidatures del PP i de persones que s'identifiquin amb el nostre projecte", ha recalcat.





García Egea ha indicat que a partir del mes de setembre designar els candidats per a les autonòmiques i municipals de l'any que ve, inclosa la ciutat de Barcelona. "Volem fer els millors equips i volem fitxar els millors i donar temps perquè els candidats puguin fitxar els millors allà on es presentin", ha postil·lat.





Després d'admetre que Barcelona és una plaça clau en les eleccions municipals de 2019, ha afirmat que els catalans "no mereixen un càstig com Ada Colau", a la qual ha definit com "la pitjor alcaldessa" de la ciutat. "La situació actual a Barcelona és que tenim la pitjor alcaldessa de la història de Barcelona i jo crec fins i tot que de la història d'Espanya", ha exclamat.





Així, ha acusat Colau de convertir la inseguretat ciutadana "en alguna cosa comú a Catalunya" i generar "una onada sense precedents de falta de convivència entre els catalans en tots els barris", així com de provocar amb la seva gestió "problemes importants que abans no existien, "encoratjant la turismofòbia o no posant límit a la venda il·legal".





Després d'insistir que els ciutadans de Barcelona "no mereixen un càstig com Ada Colau", ha afirmat que el PP farà "tot el que estigui al seu abast" perquè no segueixi governant en aquesta ciutat. Això sí, ha dit que en aquest cas la "responsabilitat" és també del PSC que va donar suport a Ada Colau i, per tant, és "còmplice i copartícip d'aquest desastre de gestió".