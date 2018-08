Usuaris del port esportiu de Vigo han assenyalat aquest dilluns que el col·lapse del passeig ensorrat durant la celebració d'un concert del festival O Marisquiño "es veia venir" pel mal estat dels puntals de formigó sobre el qual se sostenia.





Així ho ha apuntat a Adelardo Pena, que va tenir un atracament just al pantalà on es va produir l'accident. "Ja el 2005 ens vam adonar que hi havia molt òxid i esquerdes, i que es desprenia el formigó dels pilons", ha afirmat.





Aquest usuari ha indicat que van advertir del que passava a altres mariners, i ha assegurat que el col·lapse es va produir "no directament pel pes de la gent, sinó per la falta de manteniment de l'estructura". "Altres molls molts més antics segueixen aquí aguantant", ha afegit.





En la mateixa línia, Amelia Vázquez ha incidit que "ja el 2011 es veia que estava fatal". "Era públic i notori, estava a la vista, ho vèiem tots, els usuaris i els propis treballadors del port", ha abundat.





Aquesta usuària ha lamentat que "no haguessin revisat l'estat del passeig abans de permetre que s'ajuntessin allà centenars de xavals". "No em va sorprendre que ha passat", ha sentenciat.





La zona on es va produir l'accident roman acordonada i custodiada per la policia. En els voltants s'han congregat desenes de periodistes, curiosos, i fins i tot algun del nois que va presenciar en directe el que ha passat.





Entre ells, un jove menor d'edat d'O Barco de Valdeorras (Orense), que va ser un dels nois que va caure en l'enorme buit obert després de l'ensorrament. "Estic traumatitzat, vaig caure dins el forat, em van trepitjar el cap però vaig sortir com vaig poder", ha relatat alhora que ha conformat que va resultar ferit lleu.





Segons ha explicat, el concert acabava de començar: "I de sobte es va moure la fusta i sentim crac, es va començar a caure tothom al meu voltant", ha narrat. A més, ha criticat que "ningú de l'organització va dir que l'aforament fos limitat o que només poguessin passar un nombre de persones".





Ángeles Crespo, mare d'un altre joves que estava presenciant el concret, ha afirmat que el seu fill "va sortir il·lès de miracle", perquè estava a primera fila, a la zona de formigó. "És increïble que hagin deixat fer una cosa així en un passeig de fusta. Només caminant per allà ja se sentia trontollar els llistons", ha denunciat.