Ticketmaster liquida el seu portal de revenda d'entrades

Ticketmaster, l'empresa de venda d'entrades per a esdeveniments, ha decidit tancar Seatwave, la seva filial dedicada a la revenda de 'tiquets' al mercat secundari.





"Hem sentit les vostres peticions i us hem escoltat: les webs de mercat secundari (revenda) ja no us convencen i sabem que esteu cansats de veure com altres persones compren entrades només per vendre-les i obtenir un benefici econòmic", assegura Ticketmaster en un comunicat difós aquest dilluns internacionalment.





La companyia també ha comunicat que llançarà una plataforma perquè els fans intercanviïn les seves entrades entre si, encara que sense generar l'especulació que motivava l'existència de Seatwave. El nou web s'activarà a principis de 2019.