El Bicing de Barcelona es queda sense patrocinador

El Bicing de Barcelona ha deixat de moment de tenir patrocinador, després que hagi acabat el contracte de quatre anys de Vodafone, tot i que el nou contracte del servei preveu la possibilitat d'incorporar patrocini si l'Ajuntament així ho decideix.





El contracte de patrocini acabar el 31 de març i la pròpia empresa va decidir no continuar, segons les mateixes fonts, de manera que es posa fi de moment a la fórmula que el 2014 va impulsar l'exalcalde Xavier Trias per reduir el cost del servei per a les arques públiques, ha assenyalat aquest dilluns 'Expansión'.





La retirada dels vinils del patrocinador ha estat gradual: immediatament es van treure de la web i la 'app', i els de les bicicletes i estacions es retiren aprofitant tasques de manteniment, amb la previsió d'acabar aquest procés de substitució aquest estiu, segons les fonts de l'Ajuntament.