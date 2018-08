Torra reclama "sacrificis" per la independència envoltat de baionetes

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat aquest dilluns que l'esperit de Talamanca, en referència a l'última victòria militar catalana a la Guerra de Successió --en 1714--, acompanyi l'independentisme: "O llibertat o llibertat".





En el seu discurs de clausura dels actes commemoratius de la Batalla de Talamanca, celebrats al mateix municipi (Barcelona), ha recordat que l'independentisme ve "d'un referèndum d'autodeterminació i d'un declaració política d'independència del 27 d'octubre. Venim de aquí ".





"Per fer efectiva aquesta república necessitem tota la capacitat de sacrifici, tota la disposició fins a les últimes conseqüències. És tan simple com això, és l'esperança de la llibertat", ha afegit Torra en un ambient de recreació militar amb vilatans vestits com soldats del segle XVIII.





Després de l'acte, en un apunt a Twitter, ha insistit en la idea de llibertat del poble català: "I ens cal saber que, si no som lliures, no som res".