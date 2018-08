El Banc de Sang demana a la ciutadania que es comprometi amb les donacions a l'estiu

El Banc de Sang i Teixits de Catalunya ha alertat aquest dilluns que a l'agost les donacions de sang han disminuït un 40% a causa de l'onada de calor, un 10% més del que s'estimava a l'estiu, quan es calcula que les donacions baixen un 30% pel canvi d'hàbits en el període de vacances.





El director assistencial del Banc de Sang de Catalunya, Enric Contreras, ha explicat que la disminució ha afectat sobretot a les reserves de plaquetes, que tenen una caducitat de cinc dies, a diferència del plasma i dels glòbuls vermells, que són "més fàcils de conservar".





Una situació que preveuen que s'agreujarà aquesta setmana a causa del pont: "Segurament haurem de trucar a donants específics de plaquetes per suplir", ha assegurat.

Pel que fa a les reserves de plasma i glòbuls vermells, ha indicat que són "correctes" ja que, segons ha explicat, el plasma es pot congelar i hi ha reserves de glòbuls per a vuit dies, encara que l'òptim són 10, ha recordat.





10% MENYS DE LES DONACIONS ÒPTIMES





Contreras també ha indicat que la disminució de donacions per l'onada de calor ha provocat una baixada d'un 10% en les donacions previstes per aquest estiu, en què s'havien marcat les 35.000 com "xifra òptima" a aconseguir entre juliol i agost per atendre malalts i accidentats.





Tot i això, ha explicat que no està sent un mal estiu perquè al juliol les donacions es van mantenir sota els nivells previstos, però que "a dia d'avui s'han aconseguit 19.210 donacions, un 10% menys del que s'esperava".





Per això, ha animat a la ciutadania a acudir als 12 punts fixos de donació habilitats en els principals hospitals del territori, així com a participar en les 60 campanyes programades cada setmana en diferents punts de la regió.





"La sang no es pot fabricar i les malalties no se'n van de vacances", ha recalcat Contreras, que confia que la ciutadania torni a donar sang després del pas de l'onada de calor i que per a finals de mes s'assoleixin les 35.000 donacions esperades .