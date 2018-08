L'Eurocambra estudia com solucionar la saturació turística a les ciutats de la UE

La comissió de Transport i Turisme del Parlament Europeu ha impulsat un projecte d'investigació sobre l'impacte de l'excés de turisme en els nuclis urbans i altres destinacions de la Unió Europea, alhora que proposa possibles mesures polítiques que es poden prendre en el futur a nivell comunitari per tal d'evitar els efectes negatius de la saturació turística.





Així, aquest estudi, l'objectiu és investigar les principals causes d'aquesta situació en nombroses ciutats del continent així com els desafiaments a què ha d'enfrontar-el sector turístic, es durà a terme per investigadors de l'escola de turisme i hostaleria Ostelea i de la Universitat de Lund (Suècia), la Universitat de Stenden (Països Baixos), la Universitat de Brighton (Regne Unit), Breda NHTV (Països Baixos) i el Europea Tourism Futures Institute (ETFI).





A través d'aquest projecte l'Eurocambra busca recaptar informació sobre la situació de saturació de les principals destinacions turístiques europees, de manera que pugui servir als responsables polítics de la UE per fixar criteris i vies d'actuació per posar en pràctica en el futur les recomanacions de la investigació.





Les conclusions preliminars del projecte 'Impact of over-tourism and possible policy responses', en espanyol 'Impacte de l'excés de turisme i possibles respostes polítiques', es presentaran el proper octubre després de l'estudi de 40 casos diferents i una enquesta als professionals del sector.





RECOMANACIONS DE L'OMT





També aquesta tardor l'Organització Mundial de Turisme (OMT) publicarà les seves recomanacions als governs després d'una anàlisi de la saturació turística actual al món i del 'boom turístic' que viu el sector en els últims anys, analitzant diversos casos d'estudi a Europa , primera regió del món receptora de visitants.





El turisme creix de manera exponencial i l'any passat hi va haver més de 1.300 milions de viatgers a tot el món.





La gestió d'aquests fluxos és fonamental per a l'OMT que estableix com un dels seus principals objectius mantenir l'equilibri entre creixement, cura de la natura i manteniment de la sostenibilitat.