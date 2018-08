Torra ofereix ports de la Generalitat a l'Aquarius

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha ofert aquest dimarts acollir al vaixell Aquarius en els ports de Palamós (Girona), Vilanova i la Geltrú (Barcelona) o Sant Carles de la Ràpita (Tarragona), i ha assegurat que "Catalunya sempre serà terra d'acollida ".





El president ha publicat aquest oferiment al seu compte de Twitter, on ha explicat que ha demanat permís a Ports de la Generalitat perquè les persones rescatades puguin desembarcar "amb totes les garanties".





El vaixell Aquarius, amb 141 rescatats a bord, ha estat rebutjat per Itàlia, Malta i Espanya, en concret, el Govern espanyol ha al·legat que no eren el lloc més segur per acollir l'embarcació perquè no té el port més proper.