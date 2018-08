Qui assumirà la catàstrofe d'O Marisquiño?

Aquest any se celebrava la divuitena edició d'O Marisquiño, el festival de cultura urbana més important del nord d'Espanya. Fa dies saltava als mitjans, no pel seu important cartell esportiu, sinó per la supressió d'un dels cap de cartell en la part musical de l'esdeveniment i després va tornar a ser notícia per l'enfonsament del passeig marítim del port de Vigo, amb més de 300 ferits, però qui assumirà les responsabilitats d'aquesta catàstrofe?





