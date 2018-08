Els accidents laborals no deixen d'augmentar a Catalunya, segons denuncia CC. OO.

CC.OO. de Catalunya ha alertat aquest dimarts que s'està registrant una "tendència creixent" dels accidents laborals des que l'economia va començar a créixer el 2013, i ha demanat més recursos a l'administració i les empreses per a prevenció de riscos laborals.





El sindicat ha xifrat en 47.291 els accidents amb baixa en el primer semestre, dels quals 280 han estat greus, 46.981 lleus i 30 mortals.





Per sectors, els serveis són els que acumulen la majoria d'accidents greus, mentre que territorialment, la província de Barcelona és la que registra més per raons demogràfiques i productives.





El sindicat ha lamentat que "les xifres no conviden a l'optimisme, sinó al contrari", i ha assenyalat que la qüestió central és que les empreses considerin la prevenció com una inversió en qualitat i no com un cost o una obligació legal.





Ha reclamat a les direccions de les empreses "el respecte a la salut i la vida dels treballadors" ia la Generalitat i al Govern central que posin els recursos adequats perquè es compleixin els mínims exigibles en relació a la prevenció de riscos laborals.