SUEZ Spain, finalista als premis de la UE a les empreses amb consciència ambiental

SUEZ Spain ha estat seleccionada com una de les 22 finalistes pel projecte de naturalització a les seves instal·lacions per a la secció europea dels European Business Awards for the Environnement.





Amb aquesta iniciativa es premien aquelles companyies punteres en eco-innovació i que inclouen el respecte pel medi ambient en els seus principis i activitats. Els guanyadors seran anunciats en la cerimònia de premis European Business Awards for the Environnement, que se celebrarà el 14 de novembre a Viena (Àustria).





El compromís amb la biodiversitat està inclòs en el Pla Estratègic de SUEZ Spain amb uns objectius i unes fites ambicioses. Així, SUEZ Spain es compromet a establir plans d'acció de biodiversitat en totes les instal·lacions situades en espais sensibles, eliminar l'ús de fitosanitaris i herbicides del 100% d'instal·lacions, així com identificar i controlar les espècies invasores.





Per Assumpció Martínez, directora d'aigua de Suez Spain, "protegir la biodiversitat mitjançant la naturalització de les nostres instal·lacions és un dels compromisos inclosos en el ReWater Global Pla, el Pla Estratègic de Suez Spain".





El projecte suposa un canvi progressiu en el model de gestió de les nostres plantes de manera que siguin transformades i gestionades com a infraestructura verda i, per tant, multifuncionals que, a part de la seva funció hidràulica, genera beneficis que provenen dels serveis ecosistèmics.





Algunes de les iniciatives de referència de la companyia han estat la planta potabilitzadora de Sant Joan Despí (Barcelona) per Aigües de Barcelona, o l'EDAR (Estació Depuradora d'Aigües Residuals) Cabezo Beaza a Múrcia, on Hidrogea -en col·laboració amb l'Associació naturalista del Sud-est (Anse) - té un programa de conservació de l'entorn de les basses naturalitzades alimentades per l'aigua depurada de l'EDAR. Aquestes basses atrauen centenars d'aus, algunes en perill d'extinció.