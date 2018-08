L'independentisme pren les festes de Gràcia

El barri barceloní de Gràcia ha donat el tret de sortida a la seva festa major aquest dimarts amb la lectura d'un pregó que es preveu polèmic.





L'ha protagonitzat la cap d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, Elena Carreras, que ha enviat "una abraçada molt forta a les preses polítiques", l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa, i també al entorn del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i l'exlíder de l'ANC, Jordi Sànchez, que viuen per la zona.





"Vull que ens conjurem per agafar forces i aconseguir que l'any que ve, per la festa major, estiguin aquí en aquest balcó", ha reclamat Carreras, provocant que a la plaça Vila de Gràcia s'originessin càntics demanant 'Llibertat presos polítics'.





El pregó de les 201 Festes de Gràcia ha començat amb alguns problemes de so, el que ha provocat que durant uns minuts des del públic es dirigissin crits a la pregonera indicant-li que no se la sentia fins que s'ha solucionat la incidència.





Carreras ha recordat en el seu discurs la seva vida a Gràcia i com el seu pas per diferents entitats del barri van marcar la seva vida, com quan va ocupar la Vocalia de la Dona a l'Associació de Veïns de Gràcia: "Va impactar tant en la meva vida que no vaig dubtar en escollir l'especialitat d'Obstetrícia i Medicina de la Dona ".





PREGÓ ALTERNATIU





Després del pregó oficial, s'ha realitzat un segon pregó alternatiu des d'una bastida centrat en les reivindicacions del independentisme català.





Aquesta acció se solia dur a terme en la balconada d'un edifici contigu a la seu del Districte, però aquest any s'ha fet en una bastida perquè l'inquilí de l'immoble no ho ha pogut cedir: "No us ho creureu: li han pujat el lloguer i s'ha hagut de marxar".