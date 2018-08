La Universitat de Barcelona es col·loca ​​entre les 200 millors universitats del món

La Universitat de Barcelona (UB) ha tornat a situar-se entre les 200 millors universitats del món en l'Academic Rànquing of World Universities (ARWU), conegut com rànquing de Xangai, sent l'única espanyola que ho ha aconseguit, ha destacat la universitat aquest dimarts en un comunicat.





La UB s'ha situat en el segment que va de la posició 151 a la 200, millorant la seva posició de l'any anterior --es va col·locar en el 201-250--, una millora que es deu a que és la "institució espanyola amb personal investigador més altament citat "ia la seva producció científica d'articles.





El rector de la UB, Joan Elias, ha destacat que és una bona notícia tornar a col·locar-se entre les 200 millors universitats, i més "tenint en compte les problemàtiques actuals de les universitats, com la limitada finançament públic i la manca de relleu generacional" .





"Amb un pressupost equiparable al d'algunes universitats del nostre entorn europeu, és fàcil pensar que podríem estar entre les 100 millors del món", ha sostingut, i ha sostingut que la clau de la posició de la UB és la capacitat de resiliència i superació del seu personal investigador i docent.





El rànquing està liderat per les americanes de Harvard i Stanford, seguides per la britànica Cambridge, i Espanya situa deu centres entre les millors 500 universitats, amb la Complutense de Madrid, la Pompeu Fabra i la de Granada al tram 201-300, i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) al 301-400, en què també estan l'Autònoma de Madrid i la Universitat del País Basc.