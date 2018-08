Sánchez es nega a cedir als xantatges dels independentistes

Pedro Sánchez i tot el seu govern ho tenen clar: no hi haurà cessions als independentistes en quant al referèndum ni sobre l'alliberament dels polítics catalans empresonats. L'Executiu socialista preveu que en els propers mesos, el president de la Generalitat, Quim Torra, endureixi el seu discurs i comenci fer reclamacions "impossibles" en què no van caure.





L'entrada del nou curs polític tornarà a estar marcada per Catalunya i els desitjos de Torra de forçar la màquina al govern espanyol després que el PDeCAT votarà a favor de la moció de censura a Rajoy que li va donar el poder a Sánchez. Però el president té molt clar sobre quines matèries treballar i el referèndum pactat i la llibertat dels presos són qüestions que estan completament fora de la seva agenda.





Els independentistes tenen la intenció de forçar la màquina al PSOE perquè necessiten del seu suport al Congrés per negociar el sostre de despesa, però els socialistes asseguren que es pot negociar tot allò que vulguin des de la Generalitat, sempre que s'emmarqui dins dels límits de la Constitució.





Els socialistes, per la seva banda, també tenen ideada una estratègia política per dividir l'independentisme. En primier lloc tenen pensades aprovar mesures en què el PDeCAT i ERC coincidirien a aprovar pel benefici de Catalunya, però també d'altres que poden seguir marcant les distàncies, cada vegada més pronunciades, entres els republicans i els de Torra i Puigdemont.