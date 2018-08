La Udef va interceptar a través d'Instagram un soci dels Pujol que va ajudar a amagar 28,5 milions

La Udef, especialitzada en delictes fiscals, va interceptar gràcies a la xarxa social Instragram a un soci dels Pujol que suposadament hauria ajudat a amagar al clan 28,5 milions d'euros.





El passat 23 de juliol la Brigada de Blanqueig de Capitals de la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal (Udef-Bla) va aconseguir la localització en una casa rural del Baix Empordà (Girona) l'empresari Bernardo Domínguez Cereceres, soci dels Pujol a Mèxic . Això va ajudar a la detenció de l'empresari.





Aquest imputat és, segons la investigació, una figura clau en la trama dels Pujol a Mèxic, país en el qual actuava com a presumpte testaferro de l'anomenada pel jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata com "família-organització".





La Udef considera que la família de l'expresident català Jordi Pujol Soley compte en el país llatinoamericà amb més de 28,5 milions d'euros, segons informa Vozpópuli. Una suma que segons el magistrat va ser tutelada en diverses operacions financeres per Domínguez Cereceres.





Els agents van fer aquest descobriment després de diverses setmanes d'investigació de les activitats de Domínguez Cereceres, i després de realitzar seguiments, en què en els últims tres dies havien perdut la pista del sospitós.





Així consta en l'informe policial: "Des d'aleshores i fins a la data, Bernardo Domínguez Cereceres no ha tornat al seu domicili, no havent estat possible la seva localització".





Un missatge d'Instagram i la pregunta d'un seguidor va ajudar a la investigació policial: "On estàs Bernie?", Va interpel·lar una persona al sospitós, que va informar del seu parador al seu interlocutor, però també als agents de la UDEF: "A l' nord de Barcelona, al Baix Empordà ".





Això va fer reaccionar als agents, que van comunicar la troballa al jutge: "A través del compte personal de Bernardo Domínguez Cereceres a la xarxa social 'Instagram', en l'accés públic s'ha pogut constatar que en les últimes dates l'objectiu ha penjat uns vídeos i imatges en les quals es pot veure una piscina i un paisatge rural, acompanyant-de comentaris en els quals diu trobar-se en una casa al Baix Empordà, comarca de la província de Girona ", destaquen els agents en l'informe enviat al instructor.