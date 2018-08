¡‘Y visca lo Rey de Espanya’!

El 13 d'agost de 1714 hi va haver a Talamanca, a la comarca del Bages (municipi que avui té unes 200 ànimes) una refrega militar entre uns 2.000 soldats austriacistes i uns 3.000 soldats borbònics, que van fugir i van ser perseguits fins a Sabadell; no em consta el nombre de morts que hi ha hagut. A les cinc setmanes, Talamanca es va rendir a l'exèrcit de Felip V i el seu castell va ser enderrocat.





L'astut Artur Mas va celebrar el tercer centenari d'aquesta 'victòria militar', faltaven uns dos mesos per a la consulta independentista del 9 de novembre. Amb aquesta ocasió va proclamar amb la seva pompa habitual que "a la vida si lluites pots guanyar o perdre, però si no lluites ja has perdut i, a més, de vegades perds amb poca dignitat".





Ara, fa uns dies, Quim Torra ha reivindicat l'esperit de Talamanca (burd màrqueting) i ha proclamat, amb la seva impenitent insensatesa i irresponsabilitat, que 'o som lliures o no som res': "O llibertat o llibertat". Fantàstic, entre el farol i l'estultícia.





És una nova oportunitat per desmuntar falsedats que es donen per bones perquè sí. La guerra de Successió, com ha escrit l'historiador Ricardo García Cárcel, va ser la primera guerra mundial i la primera guerra civil que va afectar a tots els espanyols.





Cal destacar informacions que s'amaguen: poblacions com Berga, Centelles, Cervera, Manlleu o Ripoll es van mantenir durant tota la contesa partidàries del costat borbònic. O que Tarragona, Torredembarra, Mataró i Vic es van manifestar favorables a la rendició de Barcelona abans de l'11 de setembre.





En el setge a la Ciutat Comtal hi va haver uns 21.000 morts i dos de cada tres van ser borbònics.





D'altra banda, el 1705 l'arxiduc Carles va assetjar Barcelona i va llançar unes sis mil bombes sobre ella, de la qual cosa, com tantes altres coses, ni una paraula.





A la banda carlista o austriacista es cantava una cançó, 'Cançó Nova', el segon paràgraf deia això (tal qual):





"Guerra, Guerra per la terra,/ Cridan tots los Cathalans:/ Síe Carlos Rey de Espanya,/ y posem-nos en campanya,/ si volem ser triomfants".





I concloïa: "y visca lo Rey de Espanya/ Carlos Tercer gran Señor". Sí, l'esperit de Talamanca.