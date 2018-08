Els joves catalans a l'estranger es dupliquen en l'última dècada

El nombre de joves catalans residents a l'estranger s'ha multiplicat per un 115% des de l'inici de la crisi, passant de 35.550 a principi del 2009 a 76.658 al gener d'aquest any, segons un informe d'Avalot-Joves d'UGT de Catalunya presentat aquest dijous.





En roda de premsa, la portaveu nacional d'Avalot, Elena Ferrero, ha considerat necessari que s'estableixin polítiques i mesures per fomentar el retorn dels joves que han emigrat, entre les quals ha destacat la derogació de la reforma laboral com a element imprescindible per millorar les condicions laborals a Espanya.





Segons l'informe, el nombre total de catalans registrats com a residents a l'estranger se situava a principis del 2018 a 302.525 persones (un 110% més que el 2009 i un 6,4% més que l'any anterior), el que suposa que un 25,3% dels catalans que ha emigrat són joves d'entre 15 i 34 anys.





A 1 de gener de 2018 hi havia 57.207 joves d'entre 15 i 29 anys registrats com a residents a l'estranger i 19.451 d'entre 30 i 34 anys, la majoria de la província de Barcelona (60.545, un 117% més que el 2009), seguida de Girona (6.258, un 183% més), Tarragona (5.449, 1 124,3% més), i Lleida (4.396, un 45% més).





TREBALL





Entre els factors que empenyen els joves a emigrar, el sindicat assenyala la dificultat d'accés al mercat de treball, les elevades taxes de temporalitat, les condicions salarials i la sobrequalificació.





Pel que fa a aquest últim element, l'informe constata que un 37,9% dels joves de 25 a 35 anys a Catalunya té un nivell de formació superior al seu lloc de treball, mentre que l'any 2000 era un 22,9% , havent arribat a assolir un 49,3% el 2010, i les dones són les que pateixen més la sobrequalificació (un 41% el 2017 enfront d'un 34,8% entre els homes).





L'estudi també constata que la meitat dels joves treballa amb contractes temporals i un 28% ho fa amb contractes a temps parcial.





Entre els joves emigrants procedents de la província de Barcelona, la majoria escull Argentina com a primera opció (hi ha 5.560 joves registrats com a residents), seguit de França (4.944) i Alemanya (4.615).





En el cas dels joves de Girona, la majoria emigren a França, seguit d'Alemanya, Regne Unit i Suïssa; els de Tarragona escullen també França com a primera opció, seguit de Suïssa i Alemanya, mentre que entre els joves de Lleida, Andorra és la primera destinació.