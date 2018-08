Mor Aretha Franklin, la reina del soul

El soul plora la pèrdua d'una de les seves veus més estimades. Aretha Franklin, una de les dives de la cançó negra, ha mort als 76 anys d'edat. La cantant portava anys lluitant contra un càncer de pàncrees i va ser ingressada fa dies en estat crític.





Aretha és coneguda universalment pel seu tema "Respect", que va gravar per primera vegada el 1976. Al llarg de la seva trajectòria va guanyar 18 premis Grammy i va gravar més de 50 àlbums. A més, el 3 de gener de 1987 va ser la primera dona en entrar al Rock and Roll Hall of Fame.





L'última actuació d'Aretha Franklin va ser al novembre de 2017 per a un concert de la Fundació Elton John per recaptar fons en la lluita contra el VIH.