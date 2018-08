Colau trenca a plorar en recordar les víctimes dels atemptats de la Rambla

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha recordat aquest dijous a les víctimes de l'atemptat del 17 d'agost de l'any passat a La Rambla i Cambrils (Tarragona) i la resposta ciutadana: "Volien fer-nos mal, i ho van aconseguir, però no van aconseguir contagiar el seu odi ".





"No hem renunciat als nostres valors i conviccions, que un any després són més forts que mai", ha defensat en una declaració institucional un dia abans del primer aniversari de l'atemptat, que Barcelona commemorarà el divendres amb una ofrena floral a la Rambla i un acte a la plaça Catalunya.





Ha demanat tornar a demostrar que Barcelona està orgullosa de la seva diversitat, és contrària a la guerra i no oblidarà als morts, als quals ha nomenat: Pepita Codina, Maria Correia, Bruno Gulotta, Carmen Lopardo, Francisco López, Ian Moore, Silvina Alejandra Pereyra, Pau Pérez, Maria de Lurdes Rierol, Luca Russo, Ana María Suárez, Jared Tucker, Elke Vanbockrijck, Désirée Zolotas "i als petits de només 7 i 3 anys" Julian Cadman i Xavi Martínez, que sempre estaran al cor de els barcelonins, ha dit trencant a plorar.





Colau ha sostingut que Barcelona és i serà una ciutat de pau, valent, "que s'enfronta al terror amb amor" i oberta a totes les persones que fugen de la guerra, la fam i la violència, perquè és conscient que el terror que viure per l'atemptat és el mateix a què s'enfronten quotidianament ciutadans en països com Síria, l'Iraq, Afganistan i Iemen.





ACTE PER LES VÍCTIMES





Ha recordat que l'Ajuntament ha organitzat un acte a les 10.30 de divendres a la plaça Catalunya i al qual "tothom està convidat", i que han treballat perquè les víctimes siguin les úniques protagonistes de l'acte, per al qual l'Ajuntament compta amb el suport de la Generalitat i la Delegació del Govern a Catalunya i la col·laboració de la Unitat d'atenció i valoració a afectats pel terrorisme (Uavat).





"Més enllà d'aquest acte, el 17 d'agost ha de ser un dia perquè totes les persones que estimem la ciutat, que ens sentim colpejades d'una forma o una altra per aquest atac, trobem la millor forma d'expressar els nostres sentiments", ja sigui passejant per la Rambla, deixant flors, encenc espelmes o buscant un moment per al record en soledat o en companyia.





BARCELONA NO OBLIDARÀ





Ha ressaltat que el del 17 d'agost Barcelona va patir l'atemptat terrorista més sagnant dels últims 30 anys: "No podem ni volem oblidar aquests fets. No oblidem ni oblidarem mai a les víctimes", les 16 persones que van morir com a conseqüència dels atacs de Barcelona i Cambrils (Tarragona), i els prop de 150 ferits.





En nom de l'Ajuntament, ha expressat el seu condol als familiars i amics de les víctimes, i també el compromís de la ciutat amb tots els afectats per l'atemptat: "Va ser un acte covard que pretenia sembrar el terror en un dels passejos més estimats i més visitats de la nostra ciutat: La Rambla ".





Ha expressat el seu agraïment a la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra, els cossos de seguretat de l'Estat, els Bombers, els professionals de serveis de salut i emergències, i el cos consular, "per la seva professionalitat i dedicació en unes circumstàncies extremadament difícils per a tots ".





També ha mostrat el seu agraïment i reconeixement als treballadors de la Rambla, "els primers que van obrir els seus comerços per donar refugi i assistència", als voluntaris que van prestar la seva ajuda ia totes les mostres de solidaritat que van arribar a Barcelona des de tot el món per l'estima i reconeixement internacional cap a la ciutat.





Així, ha donat les gràcies al conjunt de serveis públics, entitats i ciutadans que el 17 d'agost i els dies posteriors "van donar el millor de si mateixos en el pitjor moment", en uns dies que considera tristos però també d'orgull, en constatar que Barcelona va saber treure el millor de si mateixa davant les dificultats.





"Orgull d'una ciutat que va omplir espontàniament la Rambla de mostres de dol i va omplir places i carrers al crit de 'No tenim por" i d'una ciutat que estima la pau i la diversitat amb la mateixa força que rebutja la violència i el racisme, segons Colau, que ha recordat que l'Ajuntament ha catalogat i digitalitzat els més de 12.000 objectes i documents que es van dipositar a la Rambla.





CRÍTIQUES DEL PDECAT





El líder del PDeCAT a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, ha criticat que l'alcaldessa, Ada Colau, hagi llegit aquest dijous una declaració institucional amb motiu del primer aniversari dels atemptats terroristes de l'agost passat i ho hagi fet sense consensuar el text amb la resta de grups municipals: "M'hagués agradat que en aquesta declaració haguéssim participat".





"Crec que és una llàstima que en ocasions com aquesta no es busqui la col·laboració de tot el món", ha lamentat en declaracions als mitjans al costat del president del seu partit, David Bonvehí, i a la candidata del PDeCAT a les municipals de 2019, Neus Munté.