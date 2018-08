Música, poesia i un missatge de pau en honor a les víctimes del 17A

La plaça Catalunya de Barcelona ha albergat aquest divendres al matí l'acte d'homenatge oficial a les víctimes dels atemptats terroristes de 2017, a les quuals han recordat mitjançant la música i la lectura d'un poema en diversos idiomes.





L'acte ha comptat amb la presència dels Reis; el president del Govern central, Pedro Sánchez; el president de la Generalitat, Quim Torra, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, entre d'altres autoritats, que han acompanyat amb la seva presència als familiars i acostats de les víctimes, ia la resta de ciutadans que han acudit a l'homenatge.





L'acte ha començat amb 'El cant dels ocells' amb set alumnes violoncel·listes d'escoles municipals de música de Barcelona, i la presentadora, la periodista Gemma Nierga, ha donat la benvinguda a l'"acte de ciutat per acompanyar els que van patir l'agressió i , en particular, als qui van perdre persones que volien", així com reconèixer la feina dels cossos d'emergències i seguretat, treballadors públics i ciutadans que van ajudar als altres.





A continuació, ella ha presentat la lectura d'un fragment d'un poema de John Donne per joves de diferents religions en vuit llengües -català, alemany, italià, francès, neerlandès, portuguès, anglès i castellà- i ha explicat que va ser escrit fa 400 anys quan Europa estava sent "destruïda" per les guerres relacionades amb la religió.





"Respectar la llengua és respectar la persona", ha afirmat Nierga, i ha manat una abraçada als familiars situats a les primeres files del públic, just davant de les autoritats, que han seguit l'acte de peu.









El text, del llibre 'Devotions Upon Emergent Occasions' ( 'Devocions sobre situacions inesperades'), diu: "Ningú és una illa, complet en si mateix. Cada home és un tros de continent, una part de la terra, si el mar es porta una porció de terra, tot Europa queda disminuïda, tant se val si és un promontori, o la casa d'un dels teus amics, o la teva pròpia casa: la mort de qualsevol home em debilita perquè estic unit a la humanitat. Per això, mai preguntis per qui toquen les campanes: toquen per tu".





Després de la lectura, 50 alumnes d'escoles municipals i del Conservatori han interpretat 'Imagine', de John Lennon; 'Over the Rainbow', de Judy Garland; 'Hallelujah', de Leonard Cohen, i 'Qualsevol nit pot sortir el sol', de Jaume Sisa.





La commemoració de plaça Catalunya ha tingut com a lema 'Barcelona, Ciutat de Pau', i ha estat promoguda per l'Ajuntament amb col·laboració de la Generalitat i la Delegació del Govern central a Catalunya, que no han realitzat parlaments institucionals per donar protagonisme als familiars de les víctimes i els ferits.





FAMILIARS I VÍCTIMES





Hi han assistit uns 150 familiars i víctimes provinents de 12 països: Espanya, Alemanya, Argentina, Austràlia, Bèlgica, Canadà, Estats Units, França, Grècia, Itàlia, Portugal i Romania.





En acabar, Nierga ha saludat de nou les famílies de les víctimes, a les quals ha assegurat que no oblidaran: "Acabem aquest acte, però no deixessim d'acompanyar-vos perquè volem la pau però no volem la indiferència".





També han acudit representants de serveis policials i d'emergència i dels Ajuntaments de Cambrils (Tarragona), on es va produir el segon atemptat; Ripoll (Girona), on residien els terroristes; Alcanar (Tarragona), on van fer els preparatius, i Subirats (Barcelona), on va ser abatut l'autor de l'atac a la Rambla.





A més, han anat representants de Rubí, Sant Hipòlit de Voltregà, Vilafranca del Penedès (Barcelona) i Saragossa, municipis en els quals residien víctimes mortals, també ha assistit l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella -que ha demanat a les esglésies de la seva Arxidiòcesi pregar per les víctimes- i la dona de Joaquim Forn, que va ser conseller d'Interior quan es van produir els atemptats i ara empresonat, Laura Masvidal, entre altres persones.





L'homenatge s'ha desenvolupat mentre en un edifici de la plaça una gran pancarta rebutjava la presència del Rei a Catalunya, al que diversos assistents a l'acte -que portaven amb banderes espanyoles- han respost amb vives a Felip VI i Letizia a l'arribada a la plaça. Durant l'acte, hi ha hagut diverses veus a favor i en contra del monarca.