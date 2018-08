Activat el pla Inuncat per pluges intenses a Catalunya

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) per les pluges intenses previstes per al divendres i per les incidències que pot ocasionar a les carreteres el cap de setmana.





Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), les precipitacions més fortes són les de Ponent, Catalunya central, litoral del sud de Girona i les comarques de Tarragona.





Es preveu que les pluges siguin intenses i estiguin acompanyades de pedra, calamarsa i forts vents. En tot l'episodi, localment es poden acumular fins a 100 litres per metre quadrat.





Protecció Civil recorda que cal extremar les precaucions al màxim a les carreteres, ja que les pluges més intenses coincideixen amb la sortida del cap de setmana.





Des dels serveis d'emergències recomanen també revisar teulades, i mantenir nets els baixants i desguassos d'aigua per evitar inundacions.





És aconsellable evitar aparcar els vehicles en zones properes als rius, que és on també pot acumular l'aigua de la pluja.