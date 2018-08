Scarlett Johansson és l'actriu més ben pagada de Hollywood

Un sol any li ha durat el regnat a Emma Stone. I és que la protagonista de La La land, anterior actriu millor pagada de 2017, s'ha quedat fora de les deu millors pagades de Hollywood. La corona ara és per a una Scarlett Johansson, que amb la seva participació en Venjadors: Infinity War, ha aconseguit un total de 40,5 milions de dòlars, superant a Angelina Jolie amb 28 milions.





Johansson, que ni tan sols va figurar en el rànquing l'any passat, ha quadruplicat els seus beneficis gràcies al seu paper com Vídua Negra en l'Univers Cinematogràfic Marvel.





A més, és molt possible que torni a repetir lideratge l'any que ve amb motiu de l'estrena de la quarta part de Venjadors, saga que compta, a falta de l'esmentada, amb tres cintes entre les deu que més han recaptat en la història.





En segon lloc li segueix Angelina Jolie amb una suma de 28 milions. Això es deu al pagament inicial que ha percebut per tornar ficar-se en la pell de Malèfica en la seva seqüela.





El podi el completa Jennifer Aniston, que repeteix com a 2017 en tercer lloc amb 19,5 milions. No obstant això, els seus ingressos no es deuen a cap participació en la petita o gran pantalla aquest any. I és que Aniston encara segueix guanyant una gran quantitat de diners provinents de la sèrie Friends, a més de les seves col·laboracions publicitàries amb companyies com Emirates Airlines, Smartwater i Aveeno.