El deute públic marca un nou record i s'acosta al 100% del PIB

El deute del conjunt de les administracions públiques va pujar en 7.144 milions d'euros durant el juny, fins als 1,162 bilions d'euros, un 0,6% més que el maig i un nou màxim històric, i representa prop del 98,8% del PIB, segons les dades publicades aquest divendres pel Banc d'Espanya.





Amb aquest repunt en el sisè mes de l'any, el deute públic continua l'alcista després d'haver-se incrementat en 4.935 milions d'euros el maig i marca nou màxim històric, que supera el registrat el passat mes de març (1,160 bilions d'euros).





En termes interanuals, el deute de les administracions públiques va créixer en 27.808 milions d'euros, un 2,45% més que el juny del 2017.





Després de l'avanç de juny, la ràtio de deute sobre el PIB es va situar prop del 98,8%, per sobre de l'objectiu marcat per aquest any del 96,8% del PIB.





Per administracions, gran part del repunt del deute públic durant el juny es deu a l'augment del deute de l'Estat, que va avançar en 10.006 milions d'euros, fins a superar els 1,019 bilions d'euros, el que suposa un increment mensual de l'1% i un alça interanual del 4,4%.





Al mateix temps, el deute de les comunitats autònomes va augmentar també durant el juny en 1.058 milions, un 0,36% més respecte al mes anterior i un 2,3% més davant del juny del 2017, fins a situar-se en 292.372 milions d'euros.





Per la seva banda, l'endeutament de les corporacions locals va pujar en 485 milions, fins als 29.349 milions, un 1,7% més respecte al maig però un 9,5% inferior a fa un any.





Finalment, el deute de les administracions de la Seguretat Social va augmentar en 7.501 milions d'euros respecte al maig, fins als 34.888 milions, el que suposa un avanç mensual del 27,4% i un repunt interanual del 7,6%, ja que el juny del 2017 era de 32.429 milions d'euros.





PER INSTRUMENTS





Per instruments, els valors representatius de deute van tornar a representar el percentatge més elevat d'endeutament, amb un 85,5% del total, si bé van augmentar un 0,7% respecte al maig, fins a situar-se en 994.934 milions d'euros.





Els valors a llarg termini, que durant el juny es van situar en 929.040 milions d'euros, es van incrementar un 0,8% respecte al maig, mentre que els valors a curt termini van aconseguir 65.894 milions d'euros, un 1,3% menys.





Els préstecs van baixar en 414 milions en el sisè mes de l'any, fins als 163.444 milions. Els préstecs a curt termini es van incrementar fins als 11.511 milions i els de llarg termini van disminuir fins als 151.933 milions d'euros.