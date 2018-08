Com funciona el VAR?

Un gol, penal, targeta vermella directa o la confusió d'identitat d'un jugador són els quatre supòsits en els quals l'àrbitre podria emprar el VAR (àrbitre assistent de vídeo), que s'estrena aquesta temporada 2018-19 a LaLiga Santander.





Des de fa mesos, LaLiga, la RFEF i el col·lectiu arbitral han treballat junts en el Projecte VAR per informar els clubs, cos tècnic, jugadors i mitjans de comunicació d'aquesta nova eina que estarà a la disposició dels àrbitres aquest curs.





Més de 200 periodistes, el col·lectiu AFEPE i els operadors de TV que emeten LaLiga han rebut sessions formatives per divulgar correctament els principis del VAR.





A més, LaLiga ha pensat també en els aficionats i ha preparat un fullet i materials audiovisuals on es recullen i expliquen els principis en els quals s'aplica el VAR i que implementaran a tots els estadis de LaLiga Santander.





Així mateix, per arribar a l'inici de la temporada amb la millor preparació possible per a la seva aplicació, els àrbitres espanyols han dut a terme un programa de formació, tant teòrica com pràctica, des de fa diversos mesos, que ha inclòs diversos tests en partits en directe durant la pretemporada.