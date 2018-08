Comerciants de la Rambla llancen globus blancs amb "missatges d'amor"

L'Associació de Comerciants del Mercat de la Boqueria ha llançat aquest divendres uns 200 globus blancs i biodegradables amb "missatges d'amor" escrits per recordar a les víctimes de l'atemptat del 17 d'agost passat per la seva aniversari.





L'associació, formada per venedors del mercat, Floristes de la Rambla i Antics Ocellaires, tenia previst alliberar uns 400 globus amb missatges que escrivissin ciutadans, però finalment han reduït la xifra a causa de les complicacions per la pluja.





Les aturada de la Rambla han deixat anar diversos globus, i altres han sortit des del mercat, la associació s'ha inspirat en una iniciativa anònima que convidava els ciutadans a escriure missatges en papers després de l'atemptat, que es va col·locar en una de les parades.





La presidenta dels Antics Ocellaires, Mònica Trias, ha assenyalat en declaracions als mitjans que aquesta iniciativa va generar una cadena de missatges que també va ajudar als comerciants, que van sentir una "abraçada col·lectiu", cosa que ha agraït al desconegut impulsor.





Ha detallat que, entre els "missatges d'amor" escrits en els globus, figuren textos molt diversos, alguns sobre la Rambla i altres sobre les víctimes i l'actitud davant la violència, com 'Tots junts som més forts' i 'No us oblidarem '.





El president de l'associació de venedors, Salvador Capdevila, ha ressaltat que volien un acte sense connotacions polítiques i que mostrés la seva solidaritat amb les víctimes, "enviant un missatge cap al cel" en defensa de la pau.