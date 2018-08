Justícia contracta advocats a Bèlgica per defensar Llarena davant la demanda de Puigdemont

Dolors Delgado, ministra de Justícia (Europa Press)





La ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha confirmat aquest divendres que el Govern contractarà advocats a Bèlgica per representar a l'instructor de la causa del 'Procés' independentista al Tribunal Suprem, Pablo Llarena, en la citació del proper 4 de setembre que li ha realitzat un jutge belga a instàncies de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.





En una entrevista a la Cadena Ser, recollida per Europa Press, Delgado ha explicat que "s'ha fet una anàlisi de la forma en què es va a treballar en la defensa de la sobirania de jurisdicció". "Això passa per Justícia. No tant per l'advocacia de l'Estat, sinó per contractar advocats", ha afegit.





En aquest sentit, la responsable de Justícia ha assenyalat que la petició d'empara sol·licitada per Llarena al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per al proper mes de setembre "forma part del procediment reglat". "Ha fet el que la Llei orgànica del poder judicial permet", ha asseverat.





La sol·licitud de suport per part de Llarena suposa sol·licitar als ministeris de Justícia i Afers Estrangers que actuïn a través de l'Advocacia de l'Estat per assegurar la integritat i immunitat de la jurisdicció espanyola davant la demanda civil presentada contra el jutge.





Concretament, l'acord suposa posar l'assumpte en coneixement dels ministeris de Justícia i d'Afers Exteriors "perquè adoptin les mesures necessàries per assegurar la integritat i immunitat de la jurisdicció espanyola davant els tribunals del Regne de Bèlgica".





Amb tot, Delgado ha reconegut que la situació del magistrat al país "és una mica complicada" i ha descartat referir-se al criteri del CGPJ, que assegurava que la demanda a Llarena suposa "un atac planificat a la seva independència". "No entro perquè ells tenen mes elements dels que puc comptar jo. Jo no he llegit l'escrit formulat", ha postil·lat.