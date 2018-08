Albiol i Torra discuteixen a Cambrils en l'homenatge a les víctimes del 17A

Albiol i Torra discuteixen en l'acte de Cambrils (TV3)





L'acte d'homenatge a les víctimes de l'atac abha estat marcat aquest dissabte pels retrets polítics del PP al president de la Generalitat, Quim Torra, pel discurs que aquest va pronunciar ahir en l'acte sobiranista davant de la presó de Lledoners. Fins i tot les càmeres han pogut captar una oberta discussió entre el president dels populars a Catalunya, Xavier García Albiol, i el mateix Torra, en els moments previs a l'inici de l'acte a Cambrils.





L'episodi ha estat captat per les càmeres de TV3, encara que aquestes no han pogut recollir el contingut del tens diàleg. Sí que es pot veure com Albiol recrimina alguna cosa a Torra i el president li respon també visiblement enfadat. La discussió es perllonga uns 20 segons fins que Torra opta per deixar amb la paraula a la boca al president dels populars.





Cap dels dos protagonistes han parlat posteriorment del xoc encara que és fàcil pensar que aquest deriva d'un primer intercanvi de parers a través de Twitter. En una entrevista a TV3, Torra ha censurat que el president del PPC l'hagi interpellat a la xarxa social, "en un moment de recolliment i d'acompanyar les víctimes". Albiol s'ha limitat a considerar que el president ha "perdut les formes" quan ell se li ha dirigit per traslladar en persona les seves crítiques pel discurs d'ahir.









Camí Mendoza, alcaldessa de Cambrils, aquest dissabte (Europa Press)





SUPORT A VÍCTIMES I A PROFESSIONALS DE SEGURETAT I EMERGÈNCIES





El passeig marítim de Cambrils (Tarragona) ha albergat aquest dissabte al matí un acte d'homenatge a les víctimes dels atemptats terroristes de 2017, en el qual s'ha inaugurat el Memorial per la Pau al lloc dels fets coincidint amb el primer aniversari del 17A.





L'acte ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Quim Torra; l'alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza; la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet; la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, entre d'altres autoritats, que han acompanyat amb la seva presència als familiars i acostats de les víctimes, concretament la d'Ana Maria Suárez, víctima de l'atemptat a Cambrils.





També han assistit a l'acte de commemoració el president del PP, Pablo Casado; i el president d'Aragó, Javier Lambán, entre d'altres autoritats, com diversos consellers de la Generalitat i representants polítics.





L'acte ha començat amb la declaració institucional de l'alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, que ha dit que els atacs violents no canviaran la voluntat de la societat d'apostar per la llibertat, l'acollida, la tolerància i la voluntat collectiva d'aconseguir una societat més justa, més igualitària, més respectuosa amb les religions, cultures i maneres de pensar.





Ha condemnat els fets tràgics que només volen provocar terror i por, i ha assegurat que no cauran en el discurs de la por i de l'odi, de manera que ha expressat el seu dolor, condol, suport i afecte a totes les víctimes dels atemptats de Cambrils i Barcelona, i als seus familiars i amics.





Ha recordat i agraït la professionalitat, rapidesa i eficiència de les forces de seguretat i emergències que, segons ella, van ser essencials per evitar danys majors, i especialment ha agraït "l'excellent gestió del major cessat dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i l'exconseller d'Interior Joaquim Forn".





A continuació, un violinista ha interpretat la cançó 'Imagine', de John Lenon, i s'ha fet el silenci absolut quan ha tocat 'El cant dels ocells'.





MEMORIAL PER LA PAU COM MOSTRA DE CONVIVÈNCIA





Coincidint amb l'aniversari dels atemptats a Barcelona i Cambrils, s'ha inaugurat el Memorial per la Pau, un mosaic plasmat a terra amb el lema 'Cambrils per la pau', que s'ha installat al lloc dels fets en record a les víctimes, i que han descobert Torra, Mendoza, Batet, Maroto, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i el vicepresident primer del Parlament, Josep Costa.





Un cop descobert el memorial s'han realitzat les ofrenes florals: primer han estat els representants de les víctimes, familiars i amics, que han dipositat una rosa blanca, i tot seguit ho han fet les autoritats institucionals i cossos de seguretat i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).





Un cop finalitzat l'acte de commemoració, els assistents que han volgut s'han acostat al memorial per dipositar la seva flor i fer la seva pròpia ofrena floral per condemnar l'atac terrorista i les seves víctimes.





Segons l'alcaldessa, el mosaic vol fer evident o na mostra de pau i de convivència entre diferents cultures i religions, és per això que ha dit que ha de ser un recordatori que tot i les diferents costums i creences, tots tenen un especial interès i respecte a la persona humana i que s'ha de treballar per construir un món de pau.