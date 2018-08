El còmplice dels jihadistes assegura que només els coneixia de vista i que va col·laborar per 30 euros

La Guàrdia Civil va detenir Ben Iazza a Vinaròs, el 22 de setembre





Said Ben Iazza, el jove a la presó per facilitar presumptament la compra d'explosius que la cèl·lula gihadista autora dels atemptats de Barcelona i Cambrils d'agost de 2017, va entrar a Espanya amagat als baixos d'un camió quan encara era menor d'edat i va acabar vinculant-se a terroristes per 30 euros, els diners que segons la seva declaració, va rebre en efectiu i gasolina per prestar-los la seva documentació i la seva furgoneta.





Aquest jove nascut el 1993 a un llogaret marroquina a 120 quilòmetres de la ciutat més propera, va explicar a la Guàrdia Civil que va entrar a Espanya el 2010 ocult en els baixos d'un camió, que va creuar des de Tànger a Algesires, tal com consta a l' sumari a què ha tingut accés Europa Press. Tenia llavors 17 anys i després de passar un període que no va precisar a Múrcia amb uns "familiars" es va mudar a Barcelona, on va ingressar en un centre d'acollida i va acabar passant per tres instal·lacions d'aquest tipus.





Era 2013 o 2014, segons va explicar el detingut els agents, quan es va traslladar per fi a Vinaròs, on es va instal·lar amb el seu oncle i va començar a treballar a la carnisseria halal que el regentava, un lloc on va començar "donant un cop de mà" i va acabar exercint-se formalment com a dependent després d'obtenir el permís de treball, "gairebé tres anys" més tard. De fet, compta amb una autorització de residència de llarga durada des 2016 que venç el 2021.





Es fiava d'ell, PERQUÈ LI SEMBLAVA BONA PERSONA, UN GERMÀ





Va ser en aquesta carnisseria on va conèixer a almenys dos dels terroristes implicats en els atemptats, Younes Abouyaaqoub, abatut després de perpetrar els atropellaments a la Rambla; i Mohamed Hychami, abatut després del de Cambrils. Del sumari es desprèn que tots dos, residents a Alcanar, a uns 15 quilòmetres de Vinaròs, acudien al negoci un parell de vegades al mes per comprar "productes d'alimentació".





En la seva declaració, Ben Iazza va assegurar que "només coneixia la cara, que no coneixia els seus noms" i només va tenir constància d'ells quan es va assabentar per la premsa de la seva participació en els atemptats. No obstant això, els va deixar la seva furgoneta, una Ford Transit isotèrmica que feia servir per treballar, i el seu carnet d'identitat, que va ser el que van utilitzar els terroristes per adquirir el material explosiu amb el qual pretenien atacar diversos interessos de la Ciutat Comtal.





Segons va explicar als agents, va prestar a Abouyaaqoub la furgoneta en una única ocasió, ja que ell i cap altre amic o conegut, la hi va demanar per anar a Tortosa (Tarragona) a comprar material de neteja, adquisició de la qual no hi ha constància. Li va deixar així mateix el seu NIE (el DNI dels estrangers a Espanya) "perquè es fiava d'ell, perquè li semblava bona persona, un germà". De fet, no li va demanar ni el seu telèfon perquè tal com va declarar, "confiava plenament" en què li tornés la furgoneta.





El detingut va assegurar que era la primera vegada que prestava el seu vehicle de treball i també la primera que deixava a algú el seu document d'identitat. El préstec va durar "dues hores" i va rebre a canvi 15 euros en efectiu i 15 euros en repostatge de benzina. Va reconèixer que el terrorista abatut li va demanar una vegada més el carnet, encara que va assegurar que en aquella ocasió només li va donar el número.





ATAC D'ANSIETAT Al SER DETINGUT





La investigació assenyala que els membres de la cèl·lula gihadista van utilitzar la documentació del detingut "per a realitzar dues compres d'elements precursors de fabricació d'explosius (peròxid d'hidrogen) el 12 i el 27 de juliol de 2017" i la primera de les vegades, també la seva furgoneta.





En aquell moment, la cèl·lula gihadista iniciava la fase de pas a l'acció, de manera que "la seva col·laboració es considera encara més significativa, atès que amb ella van aconseguir iniciar la fabricació de la substància explosiva" la deflagració presumptament accidental "va ser l'única causa que va impedir la seva utilització", tal com conclouen els investigadors.





Ben Iazza, de 25 anys d'edat, va necessitar un diazepan quan va ser detingut per la Guàrdia Civil a casa del seu oncle el 22 de setembre a les 6:30 hores. Va patir ansietat, segons el metge que el va assistir sobre la marxa i l'informe consta en el sumari.





NIE I FURGONETA USATS COM PANTALLA





Tenia aquell dia 900 euros en efectiu en una cartera de pell. Durant el registre del seu lloc de treball es va trobar a més una bandolera amb 170 euros i una bossa de plàstic verd oculta en el motor d'una nevera que contenia 6.000 en bitllets petits, encara que el seu oncle va declarar que els fons amagats eren seus, per "pagar factures".





Said Ben Iazza s'ha constituït així "com una persona a la qual difícilment es podria relacionar amb altres membres de la cèl·lula o amb les seves activitats terroristes llevat d'haver assolit els terroristes materialitzar el seu pla inicial", ja que "la compra a nom d'aquest individu i la utilització del seu vehicle haurien actuat presumptament de pantalla de cara a un rastreig de les compres dels precursors".