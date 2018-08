26.500 espectadors han gaudit aquest estiu de les actuacions al Castell de Perelada

Plácido Domingo i Ermonela Jaho en l'escenari de Peralada (Europa Press)





El F estival Castell de Peralada ha tancat la seva edició 32 amb 26.500 espectadors entre les set setmanes que ha durat, s'han estrenat dues noves produccions operístiques amb quatre títols d'òpera i quatre espectacles de dansa, ha informat aquest dissabte en un comunicat l'organització.





Aquesta edició ha estat marcada per l'absència de la seva fundadora, Carmen Mateu de Suqué, que va morir a principis d'any i han aprofitat per dedicar-li el concert inaugural, Rèquiem de Verdi.





El festival s'ha acomiadat amb un nou rècord de presència internacional, el cap de setmana de la lírica ha acollit un 40% de públic internacional que s'ha apropat per gaudir de grans noms com Jonas Kaufmann, Plácido Domingo, Svetlnana Zhakarova i Carlos Santana.





També s'han obert nous reptes a nivell internacional per a l'organització, com haver acceptat la invitació de la Royal Opera House de Muscat per portar la 'Madama Butterfly', en coproducció amb la Deutsche Oper Am Rhein i que es va veure l'any passat a Peralada , i pel que, per primera vegada, un projecte de Peralada tindrà incursió al continent asiàtic.





El festival ha apostat per la nova creació i el suport a la jove pedrera lírica del país, per tercera edició en el 'Campus Peralada' han participat 250 joves amb l'objectiu de promoure polítiques d'acostament actiu a la música ia la dansa.