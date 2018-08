Homenatge dels taxistes de Barcelona a les víctimes del 17A

Ofrena floral dels taxistes (Europa Press)





Les associacions de taxistes de Barcelona han fet la tarda d'aquest dissabte un homenatge a les víctimes dels atemptats de l'17A descendint des de la plaça Urquinaona fins a la Rambla, on la furgoneta conduïda pel terrorista Younes Abouyaaqoub va realitzar l'atropellament massiu.





La mobilització --convocada per Elite Taxi, Pak Taxi, Anget Taxi, Stac i TLU pel divendres però posposada a causa de les fortes pluges-- tenia previst comptar amb 16 taxis, un per cada víctima mortal, encara que alguns més s'han sumat la comitiva que ha recorregut el centre de Barcelona, ha informat l'organització a Europa Press.





En arribar al mosaic de Joan Miró, han realitzat una ofrena floral i han llegit un manifest en el qual han relatat que la ciutat va patir un "atac cruel i mesquí que pretenia estendre el pànic i el dolor" però han recordat el lema 'No tenim per '(' No tenim por ').





"Volem un món en pau i des de Barcelona, ciutat de pau i llibertat, cridem ben alt 'No tenim per", han manifestat, després de reafirmar que no obliden a les víctimes de l'atac.





També han agraït a Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, serveis d'emergències, sanitaris, taxistes, comerciants, hotelers i ciutadans "que van saber respondre davant tal barbàrie".





"Barcelona, igual que Madrid el 11M, va estar com a ciutat a l'altura de les circumstàncies", han expressat, i han elogiat la solidaritat dels veïns que van assistir amb aliments i begudes a les persones atrapades a les carreteres pels forts controls de seguretat.





Han destacat que la capital catalana "és una ciutat amb una capacitat de recuperació davant les adversitats admirable" i que els terroristes no van aconseguir el seu objectiu, que se segueixi vivint en llibertat i en pau.