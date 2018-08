El PP rebutja que l'avortament sigui un dret i es proposa tornar a la llei de 1985

Teodoro García Egea, secretari general del PP (Euopa Press)





El secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha assegurat que el PP farà després de l'estiu una convenció nacional en què van a "parlar de tot", incloent temes com el futur de l'Estat del Benestar, el finançament autonòmic, la "revolució "digital o l'avortament. Segons ha subratllat, en aquest conclave impulsaran un "programa molt ambiciós" que serà el "marc" de les propostes que presentaran més endavant a les eleccions de 2019 ia les andaluses.





En declaracions a Europa Press, García Egea ha recordat que un dels compromisos de Pablo Casado en la campanya de primàries per presidir el PP consistia a "convocar una gran convenció ideològica" que "tindrà lloc a la tornada de l'estiu".





"Serà una gran convenció de rearmament en la qual anem a posar negre sobre blanc el nostre programa sobre qüestions importants com l'economia, la indústria, el futur de l'Estat del Benestar, la baixada d'impostos ....", ha explicat.





També hi seran sobre de la taula assumptes com les baixades d'impostos, l'habitatge, les infraestructures o el finançament, ha afegit. "Tot aquell que tingui alguna cosa que aportar podrà fer-ho", ha postil·lat.





L'AVORTAMENT NO ÉS UN DRET





En ser preguntat si l'avortament, que és un assumpte sobre el qual hi ha diferents opinions en el si del PP, estarà sobre la taula, García Egea ha respost afirmativament perquè en aquest fòrum "es va a parlar de tot". I ha deixat clar que per al PP "l'avortament no és un dret" sinó "un drama" i ningú per molt legislador que sigui pot pujar a la tribuna del Congrés a expressar el que pot sentir la persona abocada a avortar.





"Volem afrontar el tema de l'avortament d'una manera positiva. És a dir, volem que tota aquella persona que es trobi en una situació com la que es troben aquells que no poden seguir endavant amb el seu embaràs per un tema econòmic, per pressió familiar, per pressió de la parella, tinguin una xarxa de seguretat i tinguin el suport suficient per poder fer-ho ", ha asseverat.





García Egea ha afirmat que "el que va fer Zapatero amb l'avortament és el que està fent Pedro Sánchez avui amb Franco" perquè "està desenterrant vells consensos que ja existien". Després de la seva elecció com a president del PP, Pablo Casado, va defensar tornar a una llei de l'avortament de supòsits com l'aprovada el 1985 per Felipe González al considerar que els terminis de la llei actual d'interrupció de l'embaràs impulsada pel PSOE són "excessius".





LA REVOLUCIÓ TECNOLÒGICA





García Egea ha destacat que volen "abordar temes des de tots els punts de vista", especialment assumptes com les noves formes de treballar que comporten les tecnologies. Al seu entendre, els treballadors de l'era digital també "han d'estar protegits i han de tenir unes garanties".





"I l'avanç cap a la societat digital, no pot suposar un retrocés en els drets dels treballadors ni en la precarització del treball", ha manifestat, per assenyalar que aquesta "revolució" tecnològica ha de tenir "una resposta d'acord amb els principis i els valors que sempre ha defensat el PP ".





Segons el secretari general del PP, cal regular el futur per adaptar-se a la nova realitat. "El món està canviant i això" ha de permetre també que el Partit Popular lideri el que hem anomenat legislar el futur ", ha manifestat.





"NO ENS HEM DRETANITZAT"





García Egea ha rebutjat que alguns parlin de que el PP s'ha "dretanitzat" o de "gir a la dreta". "No ens hem dretanitzat ni estem en un extrem. Simplement anem a parlar clar", ha subratllat.





El secretari general ha dit que el PP "ha tornat per ser un partit reconeixible en les seves idees, en els seus principis i en els seus valors i per mirar al futur amb optimisme" perquè, al seu parer, el procés de primàries que ha viscut el PP ha provocat una "onada d'il·lusió" a "molta gent".





A més, el dirigent del PP ha indicat que Pedro Sánchez es va comprometre a no pactar amb nacionalistes ni independentistes i finalment ho ha fet. Al seu entendre, aquest tipus de fets ofereix al PP "una oportunitat de tornar a enganxar amb aquests espanyols" que es van creure les paraules del líder socialista.





EL PSOE ESTÀ PITJOR DEL QUE DIU L'ENQUESTA DEL CIS





Pel que fa a si preveu que el PSOE esgoti la legislatura, García Egea ha afirmat que si Sánchez es cregués l'última enquesta del CIS --que atorga al PSOE un avantatge de 9,5 punts sobre el PP-- "ja hauria dissolt el Parlament i hagués convocat eleccions ".





Al seu entendre, Sánchez és conscient que el PSOE "està molt pitjor del que diu l'enquesta del CIS" i "sap que els espanyols no aproven la seva gestió", ja que estan veient que "cada vegada que hi ha un problema", com amb el finançament autonòmic o el conflicte entre el taxi i els vehicles VTC, la seva resposta és "que s'apanyen les comunitats autònomes".





Segons García Egea, el president del Govern "no està en disposició de convocar eleccions perquè des que va començar a governar fins avui" els ciutadans tenen "més problemes".