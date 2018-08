Aragonès demana a Sánchez que vigili els seus uniformats que retiren llaços i agredeixen periodistes

Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat (Europa Press)





El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat aquest diumenge al Govern de Pedro Sánchez que vigili als agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional que s'han vist implicats aquests últims dies en altercats relacionats amb la llibertat d'expressió, com la retirada de llaços, i agressions com a la del fotoperiodista Jordi Borràs, segons ha explicat.





"Prou. Demanem a l'Estat que vigili els seus uniformats. Que controli a la seva gent, als quals es dediquen a perseguir ideologies que no els agrada", ha asseverat en la seva intervenció en un acte d'ERC al districte de Gràcia celebrat aquest diumenge .





Ha criticat que des Cs s'impulsin campanyes que insten a retirar llaços grocs de l'espai públic perquè, segons ell, és el que aboca a la fractura social: "Volen provocar una fractura social i no ho aconseguiran".





Per Aragonès, l'espai públic no pot ser neutral davant la injustícia i la falta de llibertat i ha de ser l'espai on s'aboquen les esperances, el neguit de la gent i la llibertat d'expressió de tots.





Precisament, ha dit que la república que volen construir es fonamenta en els drets i en les llibertats, i que no ha de ser una república només dels independentistes, sinó de drets socials, civils i polítics per a tothom: "Una república on ningú hagi de patir per penjar una pancarta en contra del Cap de l'Estat".





En relació al judici pels encausats pel 'Procés', ha sostingut que no serà un judici just perquè no té les garanties, i ha explicat que amb aquest judici tindran l'oportunitat d'ensenyar al món que l'Estat quan fa referència a la corona oa la unitat d'Espanya no hi ha separació de poder, és per això que ha demanat "girar la truita" i que sigui un judici públic, europeu, mediàtic, ciutadà contra la repressió de l'Estat.