La família de Franco ha de sol·licitar un nínxol a Ferrol que reclama el regalat el 1967

Estàtua eqüestre de Francisco Franco





L'alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, de Ferrol en comú, no descarta que les restes de Franco es dipositin finalment a la localitat una vegada que es retirin de la Vall dels Caiguts, però sempre que els familiars sol·licitin un nínxol "com qualsevol ciutadà ", ja que l'atorgat en l'any 1967 com un regal municipal passarà de nou a titularitat de l'Ajuntament.





En entrevista a la Cadena Ser recollida per Europa Press ha insistit que els hereus de Franco no podran utilitzar el panteó familiar de què disposen al cementiri de Catabois, ja que procedeix d'una donació municipal realitzada en l'any 1967 i que es considera irregular.





Tot i això, ha matisat que els Franco "s'han de posar a la cua de la finestreta com qualsevol ciutadà", ja que "per molt dictador que hagi estat", té dret a que les seves restes siguin dipositats "en un lloc digne".





En tot cas, sosté que "no s'ha de fer emparat en un privilegi" i que "a qualsevol preu" s'haurà d'evitar que el lloc triat "es converteixi en un fenomen de masses", que no sigui "un lloc de pelegrinatge per als acòlits del feixisme, que per desgràcia encara són massa, ni tampoc un lloc de vandalisme per als que guardin tot l'odi contra un període nefast en la història del nostre Estat".





Suárez posa com a exemple la gestió realitzada a Itàlia, on s'ha prohibit "qualsevol acte d'exaltació feixista a les rodalies de la tomba de Mussolini". Un sistema pel qual aposta per "donar-li, dins de la gravetat, la major normalitat i la major discreció possible" a les restes de Franco.