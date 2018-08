Els sindicats de Ryanair demanen un canvi en l'empresa que respecti la legislació europea

Taulell de Ryanair a un aeroport (Europa Press)





Diversos sindicats europeus han enviat una carta als accionistes de Ryanair a la que demanden solucions que "evitin més conflictes laborals" a l'aerolínia i un canvi en el seu model de negoci que "respecti" la legislació europea i els drets dels seus treballadors.





"La situació actual està perjudicant els treballadors, passatgers ia la pròpia companyia irlandesa", assenyalen en la seva missiva les organitzacions USO i Sitcpla (Espanya), SNPVAC (Portugal), CNE-CSC i LBC-NVK (Bèlgica) i UIL FILT- CGIL (Itàlia), que també adverteixen que els empleats "no es donaran per vençuts fins que l'empresa canviï".





Aquests sindicats manifesten la seva "màxima disposició" per negociar, però sostenen que aquesta passa per un "diàleg" en què estiguin representats els interlocutors designats per les pròpies organitzacions sindicals i no per l'empresa, una qüestió "il·legal" en la legislació espanyola.





Finalment, alerten de la pràctica laboral que exerceix la direcció de Ryanair sobre els seus empleats, com el "assetjament com a eina de gestió, sancions a treballadors de baixa mèdica, enviament de cartes intimidatòries als treballadors que han exercit el seu dret a vaga i amenaces amb retallar llocs de treball en els països on s'han convocat aturades ".