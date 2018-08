L'equip d'Alonso referma el seu liderat al Mundial de Resistència després de guanyar les 6 Hores de Silverstone

El pilot asturià Fernando Alonso (Europa Press)





El Toyota Gazoo Racing de Fernando Alonso torna a brillar al Mundial de resistència (WEC). Guanyador de les 6 Hores de Spa-Francorchamps i les 24 Hores de Le Mans, el bòlid número 8 va triomfar a Gran Bretanya al imposar-se en les 6 Hores de Silverstone. Quan tot semblava perdut, un error de Kamui Kobayashi (també amb un cotxe Toyota) forçat pel company de l'espanyol Sebastien Buemi permetre a l'equip d'Alonso acabar aconseguint la victòria.





El pilot japonès va sortir de pista i ho va aprofitar el suís, qui va conduir el monoplaça més de la meitat de la cursa, per avançar-lo en les últimes voltes. Final inesperat que reforça el liderat d'Alonso, Buemi i Kazuki Nakajima al Mundial. Sens dubte, una bona notícia per al doble campió del món de Fórmula 1, que aquesta mateixa setmana va anunciar que no correrà al Gran Circ a 2019.





Una categoria en la qual, després de brillar durant 17 anys, no seguirà la temporada vinent Alonso, a la recerca de noves metes, que, amb la intenció de la 'Triple Corona' i després d'haver guanyat al juny les 24 Hores de Le Mans , li podrien portar de nou a disputar les 500 Milles d'Indianapolis (EUA) l'any vinent. Però que, de moment, se centren en guanyar el Mundial de resistència, que es tancarà al juny de 2019 amb les 24 Hores de Le Mans, que, igual que Spa, es repetiran aquesta 'súper-temporada'.





El Mundial de resistència es reprendrà el 14 d'octubre a Fuji (Japó), una altra pista en què va triomfar Alonso, a l'assolir el 2008 una de les 32 victòries que gràcies a ell compta Espanya a la Fórmula 1. Categoria a la qual tornarà ara el pilot asturià, que els dos propers caps de setmana disputarà els Grans Premis de Bèlgica, a Spa; i Itàlia, a Monza.