Harry Heine en el gran munt

Va néixer a Düsseldorf, a finals de 1797. D'ascendència jueva es va batejar com a protestant als 27 anys d'edat i va passar a ser Heinrich, Heinrich Heine. El seu 'Llibre dels Càntics', publicat tres anys després, va ser el gran èxit poètic de la primera meitat del segle XIX. A molts d'aquests poemes els van posar música ni més ni menys que Schumann, Liszt, Brahms o Schubert (qui, de la mateixa edat, va morir amb 31 anys), inoblidables lieder. El romàntic Heine va morir amb 58 anys, víctima d'una esclerosi múltiple. Va ser enterrat al cementiri parisenc de Montmartre. Tot i la fama que ja gaudia, deia que se situava amb el gran munt i que no tenia por, "ja que no sóc un erudit, sinó que sóc poble jo mateix". Va tenir amistat amb Marx i Engels.





Fixem-nos ara en 'Sobre la història de la religió i la filosofia a Alemanya', unes pàgines editades el 1834 que havien anat destinades a una revista francesa. Tenia clar que la filosofia alemanya provenia de Descartes i que el seu millor deixeble havia estat Leibniz. Dirigint-se als francesos, els deia: "sou frívols i superficials en l'amor i l'odi. Nosaltres, alemanys, odiem a fons i duradora; com som massa honrats, i massa maldestres, per venjar-nos amb ràpida perfídia, odiem fins a l'últim sospir". Un segle després es van produir dues guerres mundials amb França i Alemanya enfrontades. La Unió Europea, una solució amb futur. Seguint la traducció a l'espanyol, de Manuel Sacristán (qui del falangisme va passar al comunisme), em trobo amb una referència al lema "Amb Déu, pel Rei i la Pàtria", que portaven els soldats prussians a la gorra des de la guerra contra la ocupació de Napoleó. Com no recordar-se dels requetès?





Heine plantejava la 'utilitat' del cristianisme: "Tots els seus serveis a la civilització, a l'domesticar els forts i enrobustir als pacífics, a l'unir els pobles en uns mateixos sentiments i una mateixa llengua i tota la resta que celebren els seus apologistes, no és gran cosa comparat amb aquell gran consol que va oferir als homes per si mateixa". Doctor en Dret i deixeble de Hegel, Heine carregava contra la superstició que no es pot ser bon filòsof escrivint bé, i l'atribuïa als imitadors de Kant en el seu estil pesat i rígid. Aquí hi ha tema per parlar, escoltar i llegir més... ...