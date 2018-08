​Creen una llibreta per escriure i esborrar sense límit

Els barcelonesos Marc Ruiz i Glòria Ayuso han dissenat Undo, una nova llibreta amb la qual es pot escriure, dibuixar, afegir i esborrar les vegades que es vulgui, i que està orientada a reunions en equip.





La idea va sorgir inicialment com una necessitat a la feina. "Undo va néixer com a eina de treball i molts professionals de molts diferents àmbits hi veuen utilitat", explica Ayuso. "No només consultors, també dissenyadors, advocats, apis, psicòlegs, arquitectes, enginyers, professionals del màrqueting i publicitat, directius, coaches, i qualsevol que per fer-se els seus esquemes o programacions, o treballs de la feina i no vulgui malgastar paper".





Com a exemple, Ayuso destaca "un gerent i cap de projectes que treballa en consultoria en temes de business inteligence que per a les reunions d'equip i amb els clients veu que li va molt millor agafar el concepte de whiteboard o pissarra de paret però amb format llibreta transportable i amb vàries pissarres per tal de poder esbossar els projectes o dibuixar gràfics o esquemes. Després es pot esborrar, amb l'avantatge que com que hi ha fins a vuit pissarres en una Undo ho pots mantenir un temps".









La cocreadora d'Undo subratlla que també té molta utilitat per a la llar, ja que a molts nens els agrada dibuixar, poder esborrar i mantenir en format llibreta els seus dibuixos.





Cada pissarra va acompanyada de làmines transparents en les quals també es pot escriure o dibuixar, afegint conceptes o diferents versions o fent rectificacions al que hi ha a la pissarra.





"Hi ha moltes persones que necessiten escriure o dibuixar quan comuniquen les seves idees", afegeix Ayuso, que remarca el factor de creativitat i l'ajuda com a eina de comunicació.









Abans de crear Undo, Ruiz i Ayuso van buscar si hi havia alguna cosa que s'assemblés a la seva iniciativa i van trobar quelcom semblant al Japó i als Estats Units, però no es comercialitzava enlloc més.





CAMPANYA INICIAL





A l'estiu van iniciar una campanya de finançament mitjançant la plataforma Verkami i a principis de juliol, un cop finalitzada, van superar les expectatives de venda. Dels 2.000 euros que es volien recaptar, en van obtenir quasi tres vegades més: 5.800 euros.





Aquesta recaptació ha servit per finançar una primera producció i ja s'estan repartint les primeres 300 Undo per enviar-les als mecenes. Ja hi ha una segona producció massiva que ja es comercialitza per tal d'arribar a tot arreu.





Tot i que inicialment la idea va sorgir en vista al món professional, les llibretes Undo van adreçades a més àmbits: "Ens ha sorprès que tothom veu una utilitat en la seva quotidianitat: no només en l'entorn laboral, també hi ha qui l'utilitza per dibuixar o fer planings o propostes personals i també per a jocs de rol, cartes... Ens han dit que va molt i molt bé!! Per la possibilitat de fer servir les làmines transparents com a diverses versions de les escenes representades en el joc".