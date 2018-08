Rècord de xarampió a Europa amb 41.000 casos en sis mesos

Més de 41.000 nens i adults a la regió europea de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) han contret xarampió en els primers sis mesos de l'any, un nombre que excedeix "per molt" el total d'afectats que s'hagi registrat en un període d'un any durant l'última dècada.





Fins al moment, el total anual més alt de casos de xarampió entre 2010 i 2017 va ser de 23.927 l'any passat, i el més baix va ser de 5.273 a 2016. Els informes mensuals dels països també indiquen que almenys 37 persones han mort a causa del xarampió en el que va de l'any.





"Després del nombre de casos més baix de la dècada en 2016, estem veient un augment dramàtic en les infeccions i els brots. Demanem a tots els països que implementin immediatament mesures apropiades al context per aturar la propagació d'aquesta malaltia. La bona salut per tots comença amb la immunització, i mentre no s'elimini aquesta malaltia no estem complint amb els nostres compromisos d'Objectius de Desenvolupament Sostenible ", assenyala el doctor Zsuzsanna Jakab, director regional de l'OMS per a Europa.





Set països de la regió europea de l'OMS han patit almenys 1.000 infeccions en nens i adults aquest any, és a dir França, Geòrgia, Grècia, Itàlia, Rússia, Sèrbia i Ucraïna.





Ucraïna ha estat el més afectat, amb més de 23.000 persones infectades, el que representa més de la meitat del total regional. S'ha informat de morts relacionades amb el xarampió en tots aquests països, i Sèrbia va reportar el major nombre de morts.





Segons l'última avaluació de la Comissió Europea de Verificació Regional per a l'Eliminació de la Pallola i la Rubèola (RVC, per les sigles en anglès), publicada aquest dilluns, 43 dels 53 estats membres de la Regió han interromput la propagació endèmica del xarampió i 42 han aconseguit frenar la rubèola, segons els informes de 2017.





PREOCUPACIÓ





A la vista d'aquestes dades, RVC ha expressat "la seva preocupació sobre la vigilància inadequada de la malaltia i la baixa cobertura d'immunització en alguns països". També ha arribat a la conclusió que les cadenes de transmissió del xarampió van continuar durant més de 12 mesos en alguns països que havien interromput la propagació endèmica de la malaltia, tornant al seu estat endèmic.





"Aquest retrocés parcial demostra que cada persona que no és immune segueix sent vulnerable sense importar on visqui, i cada país ha de seguir pressionant per augmentar la cobertura i tancar les bretxes immunitàries, fins i tot després d'aconseguir l'estat interromput o eliminat", explica el doctor Nedret Emiroglu, director de la Divisió d'Emergències Sanitàries i Malalties Transmissibles de l'Oficina Regional de l'OMS per a Europa.