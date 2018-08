Incorpora de 'la Caixa' atén 8.000 persones en risc de vulnerabilitat a Catalunya

Incorpora, el programa d'inserció laboral de l'Obra Social 'la Caixa', ha format a 7.917 persones en situació de vulnerabilitat a Catalunya des de 2015, aconseguint un alt nivell d'inserció posterior, segons ha informat aquest dilluns l'entitat.





El 52,5% dels que fan accions formatives de potenciació del talent, apoderament i enfortiment de les actituds i les aptituds aconsegueixen una ocupació.





L'Obra Social 'la Caixa' ha desplegat a Catalunya 49 Punts de Formació Incorpora, gestionats per entitats socials especialitzades en l'atenció a col·lectius en risc d'exclusió, com a persones amb discapacitat, aturats de llarga durada, joves amb dificultats per accedir a una feina , exreclusos, víctimes de violència de gènere i immigrants, entre d'altres.





Les accions formatives, focalitzades a cobrir aquestes necessitats específiques, inclouen l'aprenentatge de competències i pràctiques no laborals en empreses.





En el que portem d'any, Incorpora de 'la Caixa' ha facilitat 15.852 llocs de treball a persones en situació o risc d'exclusió social a tot Espanya, un 12% més que en el mateix període de l'any anterior.





Jaume Giró, director general de la Fundació Bancària la Caixa ', destaca sobre el programa, la posada en marxa es remunta a 2006: "En Incorpora treballem per millorar la vida de les persones en situació de vulnerabilitat a través de la seva inserció en el mercat laboral. per a això, vam dissenyar itineraris personalitzats que permetin desenvolupar les habilitats tècniques de les persones però també, gràcies als formadors, els ajudem a descobrir el seu propi potencial perquè tornin a creure en les seves capacitats".