Societat Civil critica l'ús partidista dels Mossos per "reprimir la dissidència"

SCC ha acusat aquest dilluns al president de la Generalitat, Quim Torra, d'utilitzar als Mossos d'Esquadra per "reprimir la dissidència", en referència a la possibilitat que la policia catalana multi les persones que treuen llaços grocs de la via pública.





En un comunicat, el president de l'entitat, José Rosiñol, ha criticat que els Mossos es dediquin a aquesta qüestió "en comptes d'utilitzar al cos policial per reconstruir la fractura social", cosa que ha titllat de ser una actitud pròpia de populismes.





Ha alertat que el Govern "s'està dedicant a fer cada vegada més llenya al foc ia generar encara més tensió social" i ho ha exemplificat amb les paraules de Torra a l'acte davant la presó de Lledoners, en què va defensar atacar a l'Estat .





Així, SCC considera que el Govern "no té cap interès a advocar per la pau, i tota intenció per part seva de construir ponts de diàleg no deixa de ser una cortina de fum per generar confusió en l'opinió pública".





A més, ha advertit que quan Torra utilitza "termes com atacar i no parla de conviure, està lliscant a tot Catalunya cap a escenaris preocupants".