Els socorristes impulsen una única llei de seguretat a les platges a tot Catalunya

La plataforma SOS Socorristes, que agrupa uns 500 socorristes de Catalunya, ha decidit impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) perquè el Parlament legisli una llei que regula totes les mesures de seguretat que han de regir en les platges catalanes.





Actualment, hi ha una dispersió normativa que dificulta les tasques de salvament a les costes catalanes i que a més es deriva d'una llei antiquada de 1972. Cada municipi regula de manera diferent les condicions en què es presta aquest servei, i la plataforma SOS Socorristes alerta que això va en detriment de la seguretat dels banyistes.





Es necessiten 50.000 signatures perquè la ILP arribi a la Mesa del Parlament i pugui ser eventualment debatuda per la cambra catalana. En els propers dies, SOS Socorristes preveu realitzar una manifestació per donar a conèixer les seves reclamacions.





CONTRA LA PRECARIETAT





El col·lectiu també denuncia que el sou mitjà d'un socorrista és d'uns 900 euros al mes per 40 hores de treball setmanal.





Per això, des de la sectorial de socorrisme d'UGT, es reivindica la creació d'un conveni específic per als professionals del sector que substitueixi els convenis privats o de piscines que no recobreixen totes les especificitats dels socorristes de platges.