Aquest és el millor vídeo musical de l'any

La nord-americana d'origen cubà Camila Cabello ha estat guardonada en els MTV Video Music Awards (VMA) amb dos premis, el d'Artista de l'any, i el de millor vídeo per 'Havana', en col·laboració amb el raper Young Thug.





En els seus inicis en la música, va formar part del grup femení Fifth Harmony, però el 2016 va abandonar el grup. Va llançar un duo amb el cantant canadenc i Shawn Mendes titulat 'I Know What You Did Last Summer', que va aconseguir el número vint als Estats Units i el número divuit al Canadà i va ser certificada platí per l'Associació d'Indústria Discogràfica d'Estats Units ( RIAA).





Va fer un segon senzill amb el raper nord-americà Machine Gun Kelly titulat 'Bad Things', que va aconseguir el quart lloc en el Billboard Hot 100 dels Estats Units.





Ja el 2017, va llançar el senzill titulat 'Havana', que és la cançó principal del seu àlbum debut 'Camila'.